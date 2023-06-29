Financial Times: генерал Суровикин задержан

По словам журналистов, пока неясно, арестован Суровикин или пока просто задержан для допроса. По словам одного из источников, „Путин знал заранее [о планах мятежа Пригожина] и смог подготовиться. Он смог посмотреть, кто и что в тот день делал. И теперь занялся чисткой“, поэтом задержанием Суровикина дело не ограничится, „будут и другие“ задержания.