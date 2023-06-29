За рубежом
29.06.2023, 14:41

Financial Times: генерал Суровикин задержан

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Генерал Сергей Суровикин
Генерал Сергей Суровикин
ФОТО: MOD Russia

Британская газета Financial Times со ссылкой на три анонимных источника сообщила о задержании генерала Суровикина за симпатии к военному мятежу ЧВК „Вагнер“

По словам журналистов, пока неясно, арестован Суровикин или пока просто задержан для допроса. По словам одного из источников, „Путин знал заранее [о планах мятежа Пригожина] и смог подготовиться. Он смог посмотреть, кто и что в тот день делал. И теперь занялся чисткой“, поэтом задержанием Суровикина дело не ограничится, „будут и другие“ задержания.

Российские официальные источники пока ничего не говорят о судьбе генерала Суровикина, командующего ВКС России.

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