29.06.2023, 14:41
Financial Times: генерал Суровикин задержан(4)
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Британская газета Financial Times со ссылкой на три анонимных источника сообщила о задержании генерала Суровикина за симпатии к военному мятежу ЧВК „Вагнер“
По словам журналистов, пока неясно, арестован Суровикин или пока просто задержан для допроса. По словам одного из источников, „Путин знал заранее [о планах мятежа Пригожина] и смог подготовиться. Он смог посмотреть, кто и что в тот день делал. И теперь занялся чисткой“, поэтом задержанием Суровикина дело не ограничится, „будут и другие“ задержания.
Российские официальные источники пока ничего не говорят о судьбе генерала Суровикина, командующего ВКС России.
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