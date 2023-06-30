Мнение
30.06.2023, 07:28

МНЕНИЕ | Пора за стол переговоров? Друзья Путина заговорили о заморозке конфликта с Украиной

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Лев Кадик, журналист
Борис Титов
Борис Титов
ФОТО: Maksim Konstantinov | globallookpress

27 июня лидер российской „Партии роста“ РФ и бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что Россия и Украина „должны вернуться за стол переговоров для урегулирования ситуации“. Это уже не первый за последнее время случай, когда вполне встроенные в путинскую „вертикаль власти“ представители российского истеблишмента говорят о необходимости прекращения огня, отмечает журналист Лев Кадик.

„Мы считаем, что правильно было бы как можно скорее вернуться за стол переговоров. Эта моя точка зрения. Я думаю, что мои коллеги меня поддержат, потому что сегодня важнее задачи нет, чтобы как можно быстрее прийти к какому-то урегулированию“, — цитирует Бориса Титова ТАСС. Это заявление Борис Титов сделал во время пресс-конференции, посвященной объединению его карликовой „Партии Роста“ с другой такой же партией — „Новые люди“. Обе партии представляют собой управляемые администрацией президента РФ политические проекты в право-либеральной части политического спектра. Крупные российские СМИ, сообщившие об объединении партии Титова и „Новых людей“, заявления о необходимости переговоров с Украиной проигнорировали.

Находящийся под санкциями в Украине, Канаде и Австралии миллиардер Борис Титов — фигура, напрямую связанная с Владимиром Путиным. С 2011 по 2018, согласно расследованию Алексея Навального, Титов был владельцем виноградников, окружающих расположенную неподалеку от поселка Дивноморское (под Сочи) виллу Владимира Путина. Через год после приобретения виноградников в Дивноморском Путин назначил Титова своим бизнес-омбудсменом.

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