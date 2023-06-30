МНЕНИЕ | Пора за стол переговоров? Друзья Путина заговорили о заморозке конфликта с Украиной(4)
27 июня лидер российской „Партии роста“ РФ и бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что Россия и Украина „должны вернуться за стол переговоров для урегулирования ситуации“. Это уже не первый за последнее время случай, когда вполне встроенные в путинскую „вертикаль власти“ представители российского истеблишмента говорят о необходимости прекращения огня, отмечает журналист Лев Кадик.
„Мы считаем, что правильно было бы как можно скорее вернуться за стол переговоров. Эта моя точка зрения. Я думаю, что мои коллеги меня поддержат, потому что сегодня важнее задачи нет, чтобы как можно быстрее прийти к какому-то урегулированию“, — цитирует Бориса Титова ТАСС. Это заявление Борис Титов сделал во время пресс-конференции, посвященной объединению его карликовой „Партии Роста“ с другой такой же партией — „Новые люди“. Обе партии представляют собой управляемые администрацией президента РФ политические проекты в право-либеральной части политического спектра. Крупные российские СМИ, сообщившие об объединении партии Титова и „Новых людей“, заявления о необходимости переговоров с Украиной проигнорировали.