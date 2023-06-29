Мятеж Пригожина. Кто ему помогал и что знал Суровикин?

Владимир Путин с момента мятежа Евгения Пригожина и подконтрольной ему ЧВК „Вагнер“ много раз выступал публично, каждый раз благодарил при этом сотрудников всех силовых структур в России, которые, по его утверждению, „четко, слаженно“ действовали и предотвратили „гражданскую войну“ в России. Однако если это было так, как тогда мятежникам удалось в минувшую субботу практически беспрепятственно взять под свой контроль штаб ЮВО армии РФ в Ростове-на-Дону, военный аэродром в Миллерово и другие военные объекты, а также проехать колонной почти до Московской области? Кто мог быть вовлечен в планы Пригожина и были ли у него помощники среди военных?

Кто помогал Пригожину?

„Вопрос о пособничестве (ЧВК „Вагнер“. - Ред.) очевидно висит в воздухе. Военные формирования „Вагнера“ использовали в своих колоннах тяжелую технику российской армии, которая была предоставлена самой армией и от логистической поддержки которой (ремонт, снабжение боеприпасами) вагнеровцы зависели“, - прокомментировал DW ситуацию Густав Грессель (Gustav Gressel), живущий в Берлине военный эксперт Европейского совета по международным отношениям (ECFR). То, что никто в регулярной армии не знал ничего о готовящихся планах по мятежу, Грессель считает маловероятным, учитывая тот факт, что техника регулярной армии РФ осталась у ЧВК „Вагнер“ после вывода с фронта, продолжала использоваться, в том числе регулярными войсками армии РФ, и потом участвовала в марше на Москву.

Колонны ЧВК „Вагнер“ прошли через Ростов-на-Дону и Воронеж, где находятся крупные гарнизоны российской армии, напоминает Грессель. „Помимо тех соединений, которые там проходят обучение, там еще находились войска, которые завершают последние приготовления, чтобы потом отправиться в Украину. То, что среди них не нашлось никого, кто бы оказал сопротивление ЧВК „Вагнер“, очень странно“, - уверен эксперт ECFR.

Суровикин в центре внимания: что он мог знать?