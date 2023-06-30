Канцлер Германии Олаф Шольц о мятеже Пригожина: Путин ослаблен

По словам Шольца, Федеральная разведывательная служба (BND) не знала заранее о готовящемся мятеже. Что касается сообщений СМИ о том, что разведка США знала о планах Пригожина, но не стала делиться ими со всеми союзниками, Шольц сказал, что будет обсуждать этот вопрос.

„В любом случае это, безусловно, будет иметь долгоиграющие последствия для России. Я верю, что он (Путин. - ред.) ослаблен“, - заявил Шольц. По его словам, мятеж показал, что „в автократических структурах, силовых структурах есть трещины“ и что „Путин отнюдь не так прочно сидит в седле, как он неоднократно утверждал“. „Но я не хочу строить догадки о том, как долго он будет находиться у власти. Это может продолжаться долго или нет. Мы этого не знаем“, - цитирует Шольца DW.

Шольц: Переброска ЧВК „Вагнер“ в Беларусь вызывает беспокойство

Возможная переброска наемников ЧВК „Вагнер“ ​​в Беларусь вызывает обеспокоенность в странах НАТО, рассказал Шольц. „Это ситуация, на которую мы смотрим с большой тревогой и внимательно изучаем“, - заявил канцлер. „Агрессивные армии представляют угрозу, а частные армии тем более“, - сказал он, подчеркнув, что Германия и ее партнеры не беспомощны в этой ситуации. „Как НАТО, мы можем защитить нашу территорию“, - сказал Шольц.

Канцлер ФРГ рассказал, что 24 июня провел телефонные переговоры не только с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, но и с главой правительства Польши Матеушем Моравецким. „Мы не имеем никакого отношения к конфронтации в России“, - подчеркнул Шольц. „Смена режима в России не является целью нашей поддержки Украины“, - добавил он.

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