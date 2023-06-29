Дирижер детских хоров из Ида-Вирумаа: Нам сложнее, чем эстонцам, но мы справляемся хорошо

Это не первый певческий праздник для руководителя четырех детских хоров из Ида-Вирумаа Ольги Портновой. Она возит на него своих воспитанников с 2002 года. В Ахтмеской школе искусств Ольга ведет три хора - хор малышей, детский и хор мальчиков. Еще Ольга занимается с детьми хоровым пением в Кохтла-ярвеской ахтмеской основной школе.

„Готовились мы, наверное, как и все хоры в Эстонии, в течение года, внимательно изучали репертуар, - рассказывает Ольга. - Дети у нас русскоязычные, но в основном мы поем на эстонском. Конечно, нам сложнее, чем эстонцам, но мы справляемся хорошо, я считаю“.

Дирижер говорит, что есть даже плюс в том, что для детей эстонский язык не родной. Пока они учат слова, разбирают их смысл, чтобы понимать, о чем поется, много раз повторяют мелодию. Ольга показывала видео с прошлых праздников младшим школьникам, которые впервые поедут в Таллинн на мероприятие, чтобы они понимали, как проходит Певческий праздник.

В прослушивании хористы из Кохтла-Ярве участвовали наравне с эстонцами. Первый раз отбор проходил в январе, затем - в апреле. Допуск получили все четыре коллектива Ольги Портновой.

„Думаю, мы хорошо проведем время на празднике, от души попоем, - улыбается Ольга. - В таком огромном коллективе, когда с тобой поет двадцать тысяч человек, петь - это невероятные впечатления. Где еще такое увидишь, как не в нашей Эстонии“.

„У нас все получится, лишь бы погода не подвела, пока по прогнозу дождь, но мы уже закупили дождевики - одним словом, готовы во всех смыслах“, - рассказала дирижер детских хоров.