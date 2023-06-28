ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (490-й день) | В результате российского удара по Краматорску погибло 11 человек, среди них дети. В Украине объявлены учения на случай теракта на Запорожской АЭС

Как рассказал глава Псковской области Михаил Ведерников, погибли члены экипажа вертолета Ка-52 подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. „Верные присяге, они сделали все, чтобы уберечь нашу страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников“, — сказал губернатор.

Губернатор Псковской области назвал имена двух летчиков, погибших во время мятежа ЧВК Вагнера

Кроме того, ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

„Наши войска вели наступательные действия на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов: Раздолевка, севернее Соледара, южнее Парасковеевки, Железнянского, Берховки, Клещеевки, Курдюмовки. Имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах“, — заявил Ковалев (цитата по РБК-Украина).

В течение суток ВСУ успешно наступали на Бахмутском направлении в районе 7 населенных пунктов , рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

Два дрона были сбиты в Днепропетровской области, сообщил глава администрации региона Сергей Лысак.

Как уточнили в Воздушных силах ВСУ, российские войска атаковали Украину беспилотниками с юго-восточного направления.

Украинские ПВО в ночь на 28 июня сбили шесть дронов-камикадзе типа „Шахед“.

В российском военном ведомстве утверждают, что в Краматорске поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Независимого подтверждения этим словам нет.

По последним данным ГСЧС Украины, из-под завалов разрушенного российской ракетой ресторана подняли тела 10 человек - в том числе троих детей; пострадали 56 человек - в том числе 1 ребенок, 2022 года рождения.

„Среди погибших три несовершеннолетних девушки — 17 лет и две сестры 14 лет. Спасательные работы продолжаются. Не исключено, что под завалами есть еще люди“, — сообщил генпрокурор Украины Андрей Костин.

В ночь на среду по Краматорску было нанесено два ракетных удара, заявлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Одна из российских ракет попала в здание в центре Краматорска, где находился заполненный посетителями ресторан, вторая — в пригородный поселок Беленькая.

Одиннадцать человек погибли в результате российского ракетного удара по Краматорск у

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщила его пресс-служба.

Науседа планирует обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским повестку саммита НАТО в Вильнюсе в июле, вопросы переговоров Украины о членстве в Евросоюзе, а также помощь Литвы и ЕС Украине.

Кроме того, президент Литвы примет участие в мероприятиях по случаю 27-летия принятия Конституции Украины.

Американские спецслужбы считают, что генерал Суровикин заранее знал, что Пригожин готовит мятеж

Как сообщает The New York Times со ссылкой на несколько источников, знакомых с данными разведки, власти США пытаются выяснить, не принимал ли генерал Сергей Суровикин какое-либо участие в разработке плана основателя ЧВК Вагнера.

По данным собеседников издания, есть признаки того, что попытку сменить руководство Минобороны РФ силовым путем, предпринятую Евгением Пригожиным, могли поддерживать и другие генералы. Источники издания считают, что Пригожин не стал бы поднимать мятеж, если бы не был уверен, что у него есть высокопоставленные сторонники. Wall Street Journal сообщает, что основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин намеревался в ходе мятежа взять в плен министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, но о плане заранее узнали в ФСБ России.

Празднование Рождества в Украине планируется перенести на 25 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде изменить дату празднования Рождества в Украине с 7 января на 25 декабря. Об этом говорится в законопроекте, который украинский лидер внес в раду.

Ранее Архиерейский собор Православной церкови Украины (ПЦУ) утвердил переход на новый календарь, по которому Рождество в стране будут праздновать 25 декабря.

Власти Ивановской области подтвердили, что во время мятежа ЧВК Вагнера погиб экипаж самолета Ил-22

В телеграм-канале правительства региона говорится, что 24 июня „при исполнении воинского долга“ погиб экипаж самолета Ил-22, базировавшегося на территории Ивановской области.