ВИДЕО | Как трогательно! Смотрите, как полярные крачки защищают своих птенцов

Данное видео снято 17-го июня в порту подвоных лодок Хара. Там сейчас много птенцов полярных крачек. В ту часть, где птенцы, проход временно закрыт. Полярная крачка — единственная птица, мигрирующая сезонно из Арктики в Антарктику, при этом за год она преодолевает расстояние до рекордных 70 тысяч километров. В Эстонии они довольно широко распространены и обитают на морском побережье