ВИДЕО | Как трогательно! Смотрите, как полярные крачки защищают своих птенцов(1)
Фотограф и блогер RusDelfi Сергей Листов продолжает показывать и рассказывать о том, как устроен животный мир Эстонии. Познакомьтесь с полярными крачками и их родительским инстинктом!
Данное видео снято 17-го июня в порту подвоных лодок Хара. Там сейчас много птенцов полярных крачек. В ту часть, где птенцы, проход временно закрыт. Полярная крачка — единственная птица, мигрирующая сезонно из Арктики в Антарктику, при этом за год она преодолевает расстояние до рекордных 70 тысяч километров. В Эстонии они довольно широко распространены и обитают на морском побережье
Крачки очень агрессивно защищают птенцов и не боятся нападать на человека. Во время съемки (хотя между нами было метров 20 расстояния) раз пять на меня нападали. Подлетали к голове, пытались клювом ущипнуть и бомбардировали пометом.