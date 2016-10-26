Эстонский Экспресс
28.06.2023, 17:19

Не пора ли веб-констеблям отреагировать на воззвания „Слава Путину!“ и „Россия, спаси нас!“ в группе „Таллиннцы“?

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Eesti Ekspress
БРОНЗОВЫЙ СОЛДАТ: 22 июня представители посольств России и Беларуси вновь использовали эстонский памятник павшим воинам для распространения своей пропаганды.
БРОНЗОВЫЙ СОЛДАТ: 22 июня представители посольств России и Беларуси вновь использовали эстонский памятник павшим воинам для распространения своей пропаганды.
ФОТО: Facebook/Kuvatõmmis | Delfi Meedia

„Слава русскому солдату! Слава России! Слава Путину! Россия, помоги нам!“ - такой комментарий уже с прошлого четверга стоит под постом в группе „Таллиннцы“ в Facebook, насчитывающей более 51 000 подписчиков.

Призыв был размещен неким Михаилом Александровым, который якобы живет в Лондоне и который вступил в группу „Таллиннцы“ только в конце мая.

Несмотря на то, что сообщение уже почти неделю находится в открытом доступе на очень популярной русскоязычной странице в Facebook, администратор „Таллиннцев“ Олег Беседин его не удаляет.

Поэтому Eesti Ekspress решил обратить внимание веб-констеблей на этот комментарий, чтобы стражи порядка оценили, является ли этот текст недопустимым разжиганием ненависти или поддержкой агрессии. В этом году в социальных сетях Эстонии было зарегистрировано более полусотни случаев подстрекательства к агрессии, штрафы за которые составили от 100 до 400 евро.

„Россия, помоги нам!“ - этот комментарий был написан 22 июня и до сих пор не удален.

Пост, к которому был написан этот комментарий, лайкнули более 1200 раз, комментарий Александрова понравился 22 пользователям.

Под комментарием с восхваляющими Россию призывами пользователь по имени Андрес Тоом предложил автору „езжать домой“, а Вадим Завгородний иронично спросил: „А что вам ваш доктор рекомендовал?“

Сам пост, под которым представляющийся Михаилом Александровым человек разместил свое воззвание, был написан после посещения Бронзового солдата на Таллиннском кладбище Сил обороны сотрудниками посольств России и Беларуси, ветеранами и общественными деятелями. „Сердца всех присутствующих были проникнуты глубокой скорбью и уважением к погибшим [в борьбе с фашизмом]“, - написал администратор „Таллиннцев“ об этом мероприятии.

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