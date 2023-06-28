МНЕНИЕ | Однодневный бунт Пригожина: Путин оказался слабым и никчемным политиком. Не смог решить проблему, а позорно самоустранился

Путин звонит Пригожину, но тот не берет трубку, после чего президент выступает по телевизору, тяжело покашливая и обвиняя своего подчиненного в измене и бунте, обещает, что покарает его. Путин звонит президенту Токаеву и просит о помощи, но тот отказывается помогать, ссылаясь на то, что это внутреннее дело Российской Федерации. Обессиливший Путин садится на президентский борт вместе с председателем правительства Мишустиным и загадочно теряется в где-то в московском небе.

Московская элита сотнями покидает город на бизнес-джетах. Те москвичи, у кого были свободные несколько сотен тысяч рублей, покупают ставшие очень дорогими билеты на самолеты, а остальные стоят в подмосковных пробках. Понедельник объявлен выходным днем, а все массовые мероприятия отменены.

Пригожина поддерживают ДШРГ „Русич“, отряды „Шторм-Z“ и неизвестное количество солдат и офицеров армии РФ, а также часть сотрудников МВД и Росгвардии.

Одна из главных российских пропагандисток, Маргарита Симоньян, которая буквально живет в Твиттере (запрещенная в России социальная сеть), теряет связь с миром и интернетом, не комментирует ничего и в оглушительном молчании усердно снимает фильм про Матушку-Россию. Остальные пропагандисты просят россиян молиться.

Еще недавно до смерти пугавшие россия н кадыровцы (это солдаты Росгвардии, подчиняющиеся лично Рамзану Кадырову) обещали атаковать пригожинцев в Ростове, но победоносно встали в пробке и очутились внезапно в Подмосковье.

Миллионная армия России не использует ни танки, ни артиллерию, ни какое-либо тяжелое вооружение. Атакует наемников только с нескольких вертолетов которые были уничтожены наступающими. Пехота спокойно чистит сапоги по своим военным частям.

Штаб Южного военного округа сдался без боя. И на утро следующего дня Пригожин расхаживал по штабу, беседуя с по сути взятыми им в плен российскими генералами.

Начнем с хроники событий. Вечером 23 июня Пригожин сообщает о том, что вооруженные силы РФ обстреляли лагеря ЧВК „Вагнер“. Пригожин и 10 тысяч его наемников идут „Маршем справедливости“ на Москву, причем половина из них остается в Ростовской области.

К ногам Пригожина пали города Ростов и Воронеж с областями, Липецкая же область отделалась только частью федеральной трассы. Население не было эвакуировано, никаких коммуникаций, советов или распоряжений для граждан из Кремля не последовало, как и выходного дня. Люди гуляли между танков, БМП и наемников, снимая их на телефоны. Кто-то радовался и обнимал их как освободителей, а кто-то радостно размахивал флагами ЧВК „Вагнер“. Со стороны гражданских попыток атаковать вагнеровцев не последовало.

Губернаторы молчат. Министр обороны молчит. Генералы, за небольшим исключением, молчат.

Дмитрий Медведев намекает на то, что НАТО должно помочь России, иначе ядерное оружие попадет в руки мятежников.

Телевизор показывает сериалы.

Вагнеровцы подходят к Московской области. Но ситуацию в руки берет президент Беларуси Александр Лукашенко, он дает обещание Пригожину и его наёмникам, что если тот отступит, то его не тронут и ЧВК „Вагнер“ останется за ним.

Пригожин разворачивает своих бойцов и отходит от Москвы.

Какие же выводы можно сделать из всего происшедшего?

Российское общество глубоко расколото, и раскол не делит общество на тех, кто за Путина и кто против него. Никто не поддержал Путина. При первой же опасности он остался один. Общество расколото на тысячи кусков и каждый атомизирован и думает только о себе. Если в Киеве 24 февраля гражданские брали автоматы и хотели защищать Родину и оставшегося в столице президента, то москвичи просто бежали, как и их президент.

Путин оказался слабым и никчемным политиком. Он не смог решить проблему, а позорно самоустранился, а взрослые дяди Пригожин и Лукашенко смогли достичь решения. Слабый Путин не имеет никакой связи с народом. „Глубинный народ“ это лишь пропагандистский миф. В реальности же в России такие же люди, как и везде, просто они запуганы полицией и оболванены пропагандой.