МНЕНИЕ | Однодневный бунт Пригожина: Путин оказался слабым и никчемным политиком. Не смог решить проблему, а позорно самоустранился(11)
Сергей Ширяев прослеживает хронологию событий минувших выходных в России и предлагает читателю свои выводы.
Начнем с хроники событий. Вечером 23 июня Пригожин сообщает о том, что вооруженные силы РФ обстреляли лагеря ЧВК „Вагнер“. Пригожин и 10 тысяч его наемников идут „Маршем справедливости“ на Москву, причем половина из них остается в Ростовской области.
Штаб Южного военного округа сдался без боя. И на утро следующего дня Пригожин расхаживал по штабу, беседуя с по сути взятыми им в плен российскими генералами.
Миллионная армия России не использует ни танки, ни артиллерию, ни какое-либо тяжелое вооружение. Атакует наемников только с нескольких вертолетов которые были уничтожены наступающими. Пехота спокойно чистит сапоги по своим военным частям.
Еще недавно до смерти пугавшие россиян кадыровцы (это солдаты Росгвардии, подчиняющиеся лично Рамзану Кадырову) обещали атаковать пригожинцев в Ростове, но победоносно встали в пробке и очутились внезапно в Подмосковье.
Виктор Золотов, директор Росгвардии, молчит.
Одна из главных российских пропагандисток, Маргарита Симоньян, которая буквально живет в Твиттере (запрещенная в России социальная сеть), теряет связь с миром и интернетом, не комментирует ничего и в оглушительном молчании усердно снимает фильм про Матушку-Россию. Остальные пропагандисты просят россиян молиться.
Пригожина поддерживают ДШРГ „Русич“, отряды „Шторм-Z“ и неизвестное количество солдат и офицеров армии РФ, а также часть сотрудников МВД и Росгвардии.
Московская элита сотнями покидает город на бизнес-джетах. Те москвичи, у кого были свободные несколько сотен тысяч рублей, покупают ставшие очень дорогими билеты на самолеты, а остальные стоят в подмосковных пробках. Понедельник объявлен выходным днем, а все массовые мероприятия отменены.
Путин звонит Пригожину, но тот не берет трубку, после чего президент выступает по телевизору, тяжело покашливая и обвиняя своего подчиненного в измене и бунте, обещает, что покарает его. Путин звонит президенту Токаеву и просит о помощи, но тот отказывается помогать, ссылаясь на то, что это внутреннее дело Российской Федерации. Обессиливший Путин садится на президентский борт вместе с председателем правительства Мишустиным и загадочно теряется в где-то в московском небе.
К ногам Пригожина пали города Ростов и Воронеж с областями, Липецкая же область отделалась только частью федеральной трассы. Население не было эвакуировано, никаких коммуникаций, советов или распоряжений для граждан из Кремля не последовало, как и выходного дня. Люди гуляли между танков, БМП и наемников, снимая их на телефоны. Кто-то радовался и обнимал их как освободителей, а кто-то радостно размахивал флагами ЧВК „Вагнер“. Со стороны гражданских попыток атаковать вагнеровцев не последовало.
Губернаторы молчат. Министр обороны молчит. Генералы, за небольшим исключением, молчат.
Дмитрий Медведев намекает на то, что НАТО должно помочь России, иначе ядерное оружие попадет в руки мятежников.
Телевизор показывает сериалы.
Вагнеровцы подходят к Московской области. Но ситуацию в руки берет президент Беларуси Александр Лукашенко, он дает обещание Пригожину и его наёмникам, что если тот отступит, то его не тронут и ЧВК „Вагнер“ останется за ним.
Пригожин разворачивает своих бойцов и отходит от Москвы.
Какие же выводы можно сделать из всего происшедшего?
Российское общество глубоко расколото, и раскол не делит общество на тех, кто за Путина и кто против него. Никто не поддержал Путина. При первой же опасности он остался один. Общество расколото на тысячи кусков и каждый атомизирован и думает только о себе. Если в Киеве 24 февраля гражданские брали автоматы и хотели защищать Родину и оставшегося в столице президента, то москвичи просто бежали, как и их президент.
Путин оказался слабым и никчемным политиком. Он не смог решить проблему, а позорно самоустранился, а взрослые дяди Пригожин и Лукашенко смогли достичь решения. Слабый Путин не имеет никакой связи с народом. „Глубинный народ“ это лишь пропагандистский миф. В реальности же в России такие же люди, как и везде, просто они запуганы полицией и оболванены пропагандой.
Поэтому Путин не способен применить ядерное оружие, потому что для применения должна быть поддержка общества и армии. Он также не может увеличить фронт и напасть на какую-либо другую страну. Все оружие, все танки, ракеты, пушки и так далее, все находится сейчас в Украине.
Если сейчас ввести в Россию всего лишь один батальон НАТО, то Путин капитулирует. Или если дать Украине все оружие, что запрашивает руководство Украины, то Путин ничем не ответит.
Китай не поддерживает Россию. Токаев, который подчиняется Китаю, отказал Путину хоть в какой-либо поддержке.
В России царит бардак, не имеется планов на случай мятежа, штабы армии защищены только военной полицией. Система сколлапсировала из-за марша нескольких тысяч военных.
ЧВК „Вагнер“ потерял свою тяжелую технику, возможно, мы больше не увидим их на украинских фронтах, а значит армия Россия ослабла.
Саму армию ждут чистки, пусть они и будут происходить скрытно, но держать под боком людей с оружием, которые могут это оружие направить против тебя же, не будут. Это еще больше ослабит армию России.
Сама же армия также расколота, ее командиры не имеют политического веса и уважения у солдат.
Почему же Пригожин решился на бунт? Очевидно, что он не захотел, чтобы у него была „отжата“ его армия бандитами из Кремля. Но, что не так очевидно, но не менее важно, по моему мнению: Пригожин, находясь на передовой, осознал, что война России с Украиной неизбежно будет проиграна, он не захотел быть на стороне проигравших и решил соскочить с летящего в обрыв поезда под названием вооруженные силы Российской Федерации.