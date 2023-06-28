ВИДЕО | Российская ракета „Искандер“ разрушила пиццерию в центре Краматорска. Погибли десять человек, больше 50 пострадали
По последним данным властей Украины, по меньшей мере десять человек погибли из-за ракетного удара по Краматорску Донецкой области вечером 27 июня. Среди погибших — две сестры 14 лет и одна 17-летняя девушка, рассказал генпрокурор Андрей Костин.
Данные о пострадавших разнятся: по оценке офиса генпрокурора пострадали 60 человек, по оценке МВД — 61 человек. Среди пострадавших — младенец 2022 года рождения, ему восемь месяцев, сообщает Медуза.
Как утверждает генпрокурор Украины, российские войска обстреляли Краматорск двумя ракетами „Искандер“. Первоначально сообщалось, что удар нанесли двумя ракетами С-300, в частности, об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский.
Основной удар пришелся на центр Краматорска. Разрушен ресторан Ria Pizza, где в тот момент находились десятки людей. После попадания ракеты начался пожар. Повреждения также получили 18 многоэтажных и 65 частных домов, пять школ, два детских сада, торговый центр, отель и другие здания, заявил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко. Вторая ракета попала в частный дом в селе Беленькое в пригороде Краматорска, где, по данным прокуратуры на вечер 27 июня, ранения получили пять местных жителей.
Из-за ракетного удара по центру Краматорска пострадали три гражданина Колумбии, которые находились в пиццерии, сообщает BBC News Ukrainian со ссылкой на организацию Aquanta Ucraina. Это политик Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. Они встречались с украинской писательницей Викторией Амелиной, которая получила ранения и находится в тяжелом состоянии. В пиццерии также находился журналист из Брюсселя Арно де Декер, рассказавший о взрыве в твиттере. Кроме того, в заведении находилась волонтер Лиля Трохимец, отмечает телеграм-канал „Правда Геращенко“.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар по Краматорску террором со стороны российских войск. „Каждое такое проявление террора снова и снова доказывает и нам, и всему миру, что Россия заслуживает только одного по результатам всего, что она наделала, — поражение и трибунал, справедливые и законные суды против всех российских убийц и террористов“, — заявил он в обращении по итогам 27 июня.
После ракетного удара по Краматорску российские СМИ и телеграм-каналы, поддерживающие российское вторжение в Украину, заявили, что Ria Pizza часто посещали украинские военные, иностранные добровольцы и журналисты, сообщает проект „Осторожно, новости“. Пропагандистское медиа Readovka утверждает, что в момент ракетного удара в заведении якобы находились иностранные наемники.
Служба безопасности Украины сообщила, что „по горячим следам“ задержала агента российских спецслужб, который корректировал российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска.
Поисково-спасательная операция в центре Краматорска продолжается. Спасатели допускают, что под завалами могут находиться люди. Прокуратура Донецкой области начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска „не наносят удары по гражданской инфраструктуре“. „Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой“, — сказал он на брифинге с журналистами.
В Минобороны РФ удар по Краматорску не комментировали.
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