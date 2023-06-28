ВИДЕО | Российская ракета „Искандер“ разрушила пиццерию в центре Краматорска. Погибли десять человек, больше 50 пострадали

Данные о пострадавших разнятся: по оценке офиса генпрокурора пострадали 60 человек, по оценке МВД — 61 человек. Среди пострадавших — младенец 2022 года рождения, ему восемь месяцев, сообщает Медуза.

Как утверждает генпрокурор Украины, российские войска обстреляли Краматорск двумя ракетами „Искандер“. Первоначально сообщалось, что удар нанесли двумя ракетами С-300, в частности, об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Основной удар пришелся на центр Краматорска. Разрушен ресторан Ria Pizza, где в тот момент находились десятки людей. После попадания ракеты начался пожар. Повреждения также получили 18 многоэтажных и 65 частных домов, пять школ, два детских сада, торговый центр, отель и другие здания, заявил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко. Вторая ракета попала в частный дом в селе Беленькое в пригороде Краматорска, где, по данным прокуратуры на вечер 27 июня, ранения получили пять местных жителей.

Из-за ракетного удара по центру Краматорска пострадали три гражданина Колумбии, которые находились в пиццерии, сообщает BBC News Ukrainian со ссылкой на организацию Aquanta Ucraina. Это политик Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. Они встречались с украинской писательницей Викторией Амелиной, которая получила ранения и находится в тяжелом состоянии. В пиццерии также находился журналист из Брюсселя Арно де Декер, рассказавший о взрыве в твиттере. Кроме того, в заведении находилась волонтер Лиля Трохимец, отмечает телеграм-канал „Правда Геращенко“.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар по Краматорску террором со стороны российских войск. „Каждое такое проявление террора снова и снова доказывает и нам, и всему миру, что Россия заслуживает только одного по результатам всего, что она наделала, — поражение и трибунал, справедливые и законные суды против всех российских убийц и террористов“, — заявил он в обращении по итогам 27 июня.