МНЕНИЕ | Светлана Тихановская: присутствие ЧВК „Вагнер“ в Беларуси - угроза для Украины, для стран Евросоюза и НАТО, и даже для самого режима(4)
Светлана Тихановская специально для RusDelfi высказала мнение о приезде главы ЧВК „Вагнер“ Пригожина в Беларусь, а также о том, как это может сказаться на будущем страны.
Как можно трактовать появление Пригожина в Беларуси? Лукашенко — это только витрина на переговорах Путина и Пригожина. На самом деле условия сделки неизвестны. Неизвестно, кто вел переговоры и о чем договорился. Лукашенко просто использовали как ширму. Нахождение „вагнеровского“ воинского формирования в Беларуси никак не урегулировано в правовом поле. Даже на один день. Постоянное пребывание — это злоупотребление властью и предательство национальных интересов. ЧВК „Вагнер“ расширяет российское военное присутствие в Беларуси. Фактически Беларусь превращается в проходной двор для российских регулярных войск и бандитов-наемников. Это само по себе свидетельствует о том, что режим Лукашенко полностью потерял контроль над тем, что происходит на нашей территории. ЧВК „Вагнер“ обвиняется в военных преступлениях против Украины, США признали ее транснациональной преступной организацией. Присутствие ЧВК „Вагнер“ в Беларуси представляет угрозу для белорусского общества, для Украины, для соседних стран, входящих в Евросоюз и НАТО, и даже для самого режима. Лукашенко, Пригожин и Путин — преступники, которые что-то не поделили, а теперь торгуются между собой, причем мы не знаем ни предмета торгов, ни результата. Так что ситуацию точно нельзя считать исчерпанной. „Вагнеровцы“ — наемники, которые под контролем ФСБ и служат в первую очередь России.
Светлана Тихановская обратилась и к белорусам и белорускам.
Я думаю, что вы уже видели последние новости из России – Ростов и Воронеж захватили хорошо вооруженные преступники, которые умеют воевать, как оказалось, не хуже, чем российская армия.
Но сейчас я думаю о другом. Я думаю о нас, о белорусах. Сейчас наша страна поссорилось со всем цивилизованным миром. Но ради кого она избавилась от всех друзей? Ради страны, в которой наемники и преступники уже захватили два огромных города и собираются ехать в Москву. Ради страны, которая постоянно затевает войны с соседями, пока 30 процентов ее населения не имеют доступа к канализации. Ради России? Это проблема.
Стабильность при которой цены постоянно растут, а зарплаты тают, самолеты не летают, но зато завозят ядерное оружие, а школы и вузы превращаются в рассадники пропагандистов. Лукашенко заменил торговлю с Европой и Америкой на торговлю со страной, воюющей не только с соседом, но и с собственным народом. И это проблема.
Но зачем это все нам? Зачем это все белорусам?
Нам нужно заниматься своими проблемами, а не играть в преступные игры России. Чтобы у белорусов были хорошие зарплаты. Чтобы дети получали качественное, а не идеологически правильное образование. Чтобы милиция занималась преступниками, а не комментаторами в Facebook. Чтобы умные люди, способные вытащить нашу страну из кризиса, были не в тюрьме, а в правительстве. Чтобы весь государственный аппарат подчинялся народу, а не одному человеку. Но пока это так — это проблема.
Мы не должны позволить Лукашенко и Путину втянуть нас в войну. Белорусы не должны страдать или умирать за Россию или амбиции Лукашенко.
Мы. Должны. Решить. Свои. Проблемы. Сами. И мы знаем, где сидит причина наших проблем — она во дворце Независимости. Пока Россия занята своей Гражданской войной, у нас может появиться шанс освободить страну от диктатуры.
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