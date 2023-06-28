МНЕНИЕ | Светлана Тихановская: присутствие ЧВК „Вагнер“ в Беларуси - угроза для Украины, для стран Евросоюза и НАТО, и даже для самого режима

Как можно трактовать появление Пригожина в Беларуси? Лукашенко — это только витрина на переговорах Путина и Пригожина. На самом деле условия сделки неизвестны. Неизвестно, кто вел переговоры и о чем договорился. Лукашенко просто использовали как ширму. Нахождение „вагнеровского“ воинского формирования в Беларуси никак не урегулировано в правовом поле. Даже на один день. Постоянное пребывание — это злоупотребление властью и предательство национальных интересов. ЧВК „Вагнер“ расширяет российское военное присутствие в Беларуси. Фактически Беларусь превращается в проходной двор для российских регулярных войск и бандитов-наемников. Это само по себе свидетельствует о том, что режим Лукашенко полностью потерял контроль над тем, что происходит на нашей территории. ЧВК „Вагнер“ обвиняется в военных преступлениях против Украины, США признали ее транснациональной преступной организацией. Присутствие ЧВК „Вагнер“ в Беларуси представляет угрозу для белорусского общества, для Украины, для соседних стран, входящих в Евросоюз и НАТО, и даже для самого режима. Лукашенко, Пригожин и Путин — преступники, которые что-то не поделили, а теперь торгуются между собой, причем мы не знаем ни предмета торгов, ни результата. Так что ситуацию точно нельзя считать исчерпанной. „Вагнеровцы“ — наемники, которые под контролем ФСБ и служат в первую очередь России.