Советы эстонского специалиста: как правильно подобрать ребенку вспомогательные средства

Теплая погода так и манит понежиться на солнце, а лето насыщено различными событиями, в которых можно принять участие с детьми – днями домашних кафе, большими и малыми концертами, а также ярмарками. По словам терапевта Центра вспомогательных средств Invaru Хелены Лыуне, участие в таких мероприятиях означает предварительную работу для семей детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, однако затруднения при передвижении не должны мешать наслаждаться летними днями.

„Конечно, доступность для инвалидных колясок и других вспомогательных средств в различных местах разная, и родители должны проделать эту предварительную работу перед участием в мероприятиях“, — предлагает Лыуне. „В то время как новые музеи и развлекательные заведения вполне доступны, в старых городах много узких крутых лестниц и мощеных тротуаров, по которым очень трудно передвигаться с помощью вспомогательных средств“. Терапевт радуется тому, что многие культурные мероприятия, например, даже Праздник песни и танца, все больше и больше обращают внимание на доступность для людей с ограниченными физическими возможностями.

Как найти подходящее вспомогательное средство для передвижения?

Вспомогательных средств для передвижения довольно много, и, по словам терапевта, их выбор зависит от физических возможностей ребенка, а также от среды, в которой он хочет передвигаться с их помощью – например, только в помещении или же на улице и на каком в этом случае ландшафте – ведь не все средства подходят для любых условий. „Выбор вспомогательного средства всегда индивидуален и зависит от ребенка. Центр вспомогательных средств также предлагает визиты на дом, во время которых вы вместе с терапевтом и техником можете выбрать подходящее вспомогательное средство в привычной среде использования“, — объясняет Лыуне.