Советы эстонского специалиста: как правильно подобрать ребенку вспомогательные средства
Дети — это активные исследователи мира, которые умеют наслаждаться приключениями на свежем воздухе и семейными прогулками. К сожалению, не все дети могут так просто выйти за дверь и сразу почувствовать себя свободно. Из-за травмы или инвалидности многие дети нуждаются в помощи различных вспомогательных средств, которые позволяют им в полной мере насладиться детством.
Теплая погода так и манит понежиться на солнце, а лето насыщено различными событиями, в которых можно принять участие с детьми – днями домашних кафе, большими и малыми концертами, а также ярмарками. По словам терапевта Центра вспомогательных средств Invaru Хелены Лыуне, участие в таких мероприятиях означает предварительную работу для семей детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, однако затруднения при передвижении не должны мешать наслаждаться летними днями.
„Конечно, доступность для инвалидных колясок и других вспомогательных средств в различных местах разная, и родители должны проделать эту предварительную работу перед участием в мероприятиях“, — предлагает Лыуне. „В то время как новые музеи и развлекательные заведения вполне доступны, в старых городах много узких крутых лестниц и мощеных тротуаров, по которым очень трудно передвигаться с помощью вспомогательных средств“. Терапевт радуется тому, что многие культурные мероприятия, например, даже Праздник песни и танца, все больше и больше обращают внимание на доступность для людей с ограниченными физическими возможностями.
Как найти подходящее вспомогательное средство для передвижения?
Вспомогательных средств для передвижения довольно много, и, по словам терапевта, их выбор зависит от физических возможностей ребенка, а также от среды, в которой он хочет передвигаться с их помощью – например, только в помещении или же на улице и на каком в этом случае ландшафте – ведь не все средства подходят для любых условий. „Выбор вспомогательного средства всегда индивидуален и зависит от ребенка. Центр вспомогательных средств также предлагает визиты на дом, во время которых вы вместе с терапевтом и техником можете выбрать подходящее вспомогательное средство в привычной среде использования“, — объясняет Лыуне.
Она отмечает, что для детей, нуждающихся в дополнительной поддержке при ходьбе, существуют специальные ходунки, которые помогают сохранять равновесие и повышают самостоятельность. „Ходунки доступны как с колесами меньшего, так и с большего размера, и с их помощью можно передвигаться как в помещении, так и на улице“, — говорит Лыуне.
Для детей, которые совсем не ходят и чье тело нуждается в дополнительной поддержке при сидении, хорошо подходят специальные прогулочные коляски. „Сегодняшние функциональные коляски похожи на обычные детские коляски и работают они аналогично — передние вращающиеся колеса обеспечивают легкую маневренность, и ребенок может ездить лицом вперед или назад по желанию. Специальные функциональные коляски могут быть оснащены различными опорами для поддержки сидячего положения, которых нет в стандартных колясках“, — поясняет Лыуне. „А те дети, у которых больше силы в верхней части тела и руках, могут использовать активную инвалидную коляску, которую ребенок может толкать сам“.
Трехколесный велосипед и трехколесный, но разные
Кто не катался на велосипеде в детстве? Эту радость детства могут разделить даже дети с ограниченными физическими возможностями. Специализированные трехколесные велосипеды становятся все более популярными, предлагая большую поддержку равновесия, чем велосипеды с маленькими дополнительными колесами, доступные в обычных магазинах. „Велосипед дает детям с ограниченными физическими возможностями свободу передвижения и в то же время является тренировочным средством, которое улучшает внимание ребенка, координацию и подвижность суставов“, — объясняет Лыуне.
По ее словам, велосипеды, предлагаемые центром вспомогательных средств, подходят для использования примерно с трехлетнего возраста и при необходимости могут быть адаптированы. „В зависимости от потребностей ребенка к велосипедам можно добавить дополнительное оборудование — например, закрепить спинку, ремни безопасности и педали для фиксации ног. Вы также можете добавить к велосипеду ручку для толкания, чтобы родители могли сами толкать велосипед, если это необходимо“, — говорит Лыуне.
Поскольку дети быстро растут, то терапевт рекомендует брать вспомогательное средство напрокат, а не покупать его. Таким образом, по мере роста ребенка легче менять вспомогательное средство на большее. В услугу проката также входит ремонт, техническое обслуживание и замена запчастей, поэтому родителям не придется беспокоиться о возможных проблемах.
При аренде велосипеда для детей до 18 лет возможно использование государственной льготы. Велосипед также можно арендовать в качестве сезонного вспомогательного средства, так как он не имеет обязательного периода использования. По словам терапевта, есть родители, которые берут ребенку велосипед напрокат для использования летом на даче и у бабушки, а есть те, кто ездит на велосипеде круглый год.
Также подумайте о транспорте
В случае средств передвижения, по мнению терапевта Invaru, необходимо учитывать, что большинство из них не разбирается на более мелкие части, а это налагает свои ограничения на транспортировку. „Если, например, велосипеды и ходунки для маленьких детей можно разместить в машине с более вместительным багажником, то, к сожалению, в машинах меньшего размера большинство вспомогательных средств может не поместиться“, — отмечает Лыуне.
Но это не означает, что следует отменить дальние поездки. Используя современные вспомогательные средства для передвижения, можно отправляться в совместные семейные и отпускные поездки. „Если для поездки вы используете, например, самолет или корабль, то вам следует заранее узнать в авиакомпаниях и судоходных компаниях правила перевозки инвалидных колясок и других вспомогательных средств. В то же время следует учитывать, что в другой стране будет недоступна поддержка предприятия по обслуживанию и ремонту вспомогательных средств, купленных или взятых в прокат в родной стране, если с этим средством что-то случится“, — говорит Лыуне.
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