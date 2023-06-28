Столтенберг о мятеже Пригожина: не стоит недооценивать Россию

События последних дней - внутреннее дело России, но недооценивать ее не стоит, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на конференции в Гааге по подготовке июльского саммита в Вильнюсе.

По его словам, политический кризис в России „создает еще более нестабильную и более непредсказуемую обстановку“, особенно в Балтийском регионе.

„Мы все видели события в России в последние дни. Это внутренние российские дела, но ясно одно: незаконная война президента Путина против Украины углубила разногласия и создала новую напряженность в России. В то же время мы не должны недооценивать Россию. Поэтому еще важнее, чтобы мы продолжали оказывать Украине поддержку“, — сказал Столтенберг.

„Если „Вагнер“ развернет своих серийных убийц в Беларуси, то все соседние страны столкнутся с еще большей угрозой нестабильности. В таких обстоятельствах главный приоритет — сдерживание и передовая оборона“, — прокомментировал ситуацию президент Литвы Гитанас Науседа.

На саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, запланирована обширная повестка дня, включая вопрос о руководстве альянса.

Многие источники предполагают, что Йенса Столтенберга могут попросить остаться на этом посту еще на год из-за внутренних разногласий по поводу кандидатов в его преемники.

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