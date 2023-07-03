Отдых в ласнамяэском парке Тондилоо сделают более приятным
Живописный парк Тондилоо – отличное место для проведения досуга всей семьей. Для того чтобы проводить время в парке можно было еще комфортнее, управа района Ласнамяэ предложит посетителям дополнительные услуги.
„Мы стремимся сделать парки района еще более привлекательными для посетителей, и жители с готовностью делятся своими пожеланиями по этому вопросу. За все поступившие таким образом идеи и предложения я очень признательна. К сожалению или к счастью, все дополнительные услуги в парках мы можем предоставлять только на основе конкурсов в сотрудничестве с частным сектором. Если к парку Паэ интерес в этом году был невелик, и мы не смогли найти подходящее предприятие общественного питания, то в парке Тондилоо этим летом будут предложены и киоск с мороженым, и батуты“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
В ближайшее время посетители парка Тондилоо смогут воспользоваться дополнительными услугами, которые сделают посещение парка еще более приятным. В течение всего летнего сезона в парке Тондилоо можно будет полакомиться мороженым, разнообразными прохладительными напитками и посетить батут. Киоск открыт каждый день с 9.00 до 21.00.
Дополнительные услуги предоставляются фирмой Lasteplats OÜ до 30 сентября.
Управа района сообщает, что ввиду недостаточного интереса весенний конкурс по поиску сезонного предприятия общественного питания в парке Паэ был неудачным.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.