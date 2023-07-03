Отдых в ласнамяэском парке Тондилоо сделают более приятным

„Мы стремимся сделать парки района еще более привлекательными для посетителей, и жители с готовностью делятся своими пожеланиями по этому вопросу. За все поступившие таким образом идеи и предложения я очень признательна. К сожалению или к счастью, все дополнительные услуги в парках мы можем предоставлять только на основе конкурсов в сотрудничестве с частным сектором. Если к парку Паэ интерес в этом году был невелик, и мы не смогли найти подходящее предприятие общественного питания, то в парке Тондилоо этим летом будут предложены и киоск с мороженым, и батуты“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.