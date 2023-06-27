Финляндия намерена ужесточить ограничения на въезд для россиян

К сообщается в пресс-релизе, принято решение, что въезд российских туристов в страну все еще может представлять угрозу для международных отношений Финляндии.

Госсовет и президент посчитали, что имеет смысл ужесточить действующие ограничения во избежание случаев злоупотребления.

В сентябре 2022 года Госсовет принял принципиальное решение в отношении ограничения въезда для российских туристов, которое могут обновить по результатам нового обсуждения.





