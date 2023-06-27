Глава Росгвардии объяснил быстрое продвижение ЧВК „Вагнер“ и заявил, что мятеж был подготовлен спецслужбами Запада

„Из стана Пригожина были информационные вбросы о том, что готовится мятеж и произойдет в период с 22 по 25 число“, — цитирует Золотова РБК.

По мнению главы Росгвардии, мятеж „был подготовлен, инспирирован“ спецслужбами Запада.

„Потому что они о нем знали, как говорили, за несколько недель до его начала“, — сказал Золотов (цитата по „Интерфаксу“).

Золотов также заявил, что наемники ЧВК Вагнера быстро продвигались по территории страны из-за того, что основные силы для отражения их действий были сосредоточены около Москвы. По мнению главы Росгвардии, ЧВК Вагнера не смогла бы взять столицу России.

По словам Золотова, все силы Росгвардии были сосредоточены на подъездных путях к Москве во время попытки мятежа, иначе боевикам удалось бы их заминировать.

„Мы концентрировали все кулаки, все силы на подступах к Москве. Потому что, если разбрасывать группировки, они бы прошли как нож сквозь масло“, — сказал Золотов.

The New York Times писала, что американская разведка еще 21 июня сообщила военным и высокопоставленным представителям Белого дома о том, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин готовится устроить бунт против военного руководства страны. По информации The Washington Post, разведка США получила информацию о планах Пригожина в середине июня, но точных данных о том, что собирается делать руководитель ЧВК, у них не было. NYT также отмечала, что в отличие от событий конца 2021 года, когда американская разведка рассекретила информацию о подготовке Россией полномасштабного вторжения в Украину, сейчас она не стала этого делать. По мнению американских чиновников, такая информация могла дать Владимиру Путину повод обвинить Запад в организации госпереворота.