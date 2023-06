Глава Росгвардии объяснил быстрое продвижение ЧВК „Вагнер“ и заявил, что мятеж был подготовлен спецслужбами Запада

The New York Times писала, что американская разведка еще 21 июня сообщила военным и высокопоставленным представителям Белого дома о том, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин готовится устроить бунт против военного руководства страны. По информации The Washington Post, разведка США получила информацию о планах Пригожина в середине июня, но точных данных о том, что собирается делать руководитель ЧВК, у них не было. NYT также отмечала, что в отличие от событий конца 2021 года, когда американская разведка рассекретила информацию о подготовке Россией полномасштабного вторжения в Украину, сейчас она не стала этого делать. По мнению американских чиновников, такая информация могла дать Владимиру Путину повод обвинить Запад в организации госпереворота.