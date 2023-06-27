„Фактически остановили гражданскую войну“: Путин выступил в Кремле перед военными и силовиками, которые помогали остановить мятеж(14)
Российский президент Владимир Путин выступает перед военными и правоохранителями, которые помогали остановить вооруженный мятеж, сообщает BBC Russian со ссылкой на корреспондента ТАСС.
По данным агентства, во встрече с Путиным участвует более 2,5 тыс. военных, правоохранителей и представителей других силовых структур.
В ходе обращения президент РФ заявил, что силовые структуры во время мятежа обеспечили безопасность важных объектов, прочность тыла военных. Погибшие во время мятежа летчики, по его словам, с честью выполнили свой долг. Также Путин заявил, что силовики в минувшие выходные „фактически остановили гражданскую войну“.
„Быстрая и четкая работа силовиков во время мятежа позволила не допустить жертв среди мирных граждан“, — утверждает Путин.
Путин в Кремле был краток, как и в предыдущих своих обращениях в последние дни. В ходе речи он объявил минуту молчания в память о погибших летчиков. После завершения прозвучали оружейные залпы и гимн России.
В Кремль, где Путин выступал перед военными и силовиками, по сообщениям кремлевских СМИ, среди прочих приехал и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.