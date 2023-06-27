ПОДКАСТ | „Эстонцы больше ценят фотографии. Для них они значимее, чем пост в Instagram“ — фотограф Оксана Осадчая в новом эпизоде подкаста на украинском языке

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В новом украиноязычном подкасте для Delfi фотограф Оксана Осадчая рассказала, можно ли сделать идеальное фото без профессионального фотоаппарата, какие советы понадобятся начинающим фотографам и что чувствует фотограф, работая на „критических“ объектах. Последний вопрос возник при обсуждении фотографии Евгения Малолетки, чей снимок с беременной женщиной в оккупированном Мариуполе стал кадром года по версии World Press Photo.

„У меня много раз возникали мысли поехать на фронт в Украину… Работая фотографом на таких, „критических“ объектах, твой фотоаппарат становится своеобразным щитом. Он будто бы заслоняет тебя и ты не чувствуешь, что смерть находится очень близко“, — отметила украинка.

Также Оксана поделилась наблюдениями, отличаются ли пожелания по съемке (и впечатления от нее) у украинских и эстонских клиентов: „И для украинцев, и для эстонцев фотосессия — приятная терапия, фиксация ценных моментов... Отличия, конечно же, есть. Эстонцы больше ценят фотографию саму по себе, она для них значимее, чем картинка для поста в Instagram“.

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У новому україномовному подкасті для Delfi фотограф Оксана Осадча розповіла, чи можна зробити ідеальне фото без професійного фотоапарата, які поради знадобляться фотографам-початківцям і що відчуває фотограф, працюючи на „критичних“ об'єктах. Останнє питання виникло під час обговорення фотографії Євгена Малолєтки, чий знімок із вагітною жінкою в окупованому Маріуполі став кадром року за версією World Press Photo.

„У мене багато разів виникали думки поїхати на фронт до України… Працюючи фотографом на таких, „критичних“ об'єктах, твій фотоапарат стає своєрідним щитом. Він начебто затуляє тебе і ти не відчуваєш, що смерть знаходиться дуже близько“, — зазначила українка.