МНЕНИЕ | Пригожин уйдет в Беларусь, а Путин и Шойгу... в тайгу?

Владимир Путин находится у власти почти четверть века. Легитимация его правления до сих пор строится на мифе о его уникальной способности поддерживать стабильность, безопасность и порядок в стране. Он регулярно грозит возвращением „лихих 90-х“, указывая на то, что при нем невозможна ситуация, когда преступные банды с оружием разгуливают по стране и захватывают целые города. Пригожин растоптал этот образ гаранта безопасности и показал, что вооруженное формирование в течение дня может захватить два города с миллионным населением, дойти до Москвы и не встретить никакого сопротивления.