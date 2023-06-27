Бывший глава ЦРУ: Пригожину теперь нужно с большой осторожностью находиться рядом с открытыми окнами

Как сообщает AP News, генерал армии США в отставке и бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Петреус, выступавший в воскресенье на CNN, вспомнил о многих известных россиянах, погибших при подозрительных обстоятельствах после нападения на Украину.

„Пригожин сохранил свою жизнь, но потерял свою вагнеровскую армию, — сказал Петреус. — И ему теперь нужно с большой осторожностью находиться рядом с открытыми окнами, учитывая его новое окружение в Беларуси, куда он направился“.

Одним из нескольких погибших при неустановленных обстоятельствах был, например, председатель правления крупнейшей частной нефтяной компании России, раскритиковавший „специальную военную операцию“ в Украине. В сентябре прошлого года он выпал из окна больницы.

Кремль последовательно избравляется от критиков войны, поэтому помилование Пригожина может показать слабость Путина. Однако многие из тех, кто выступал против Путина или предал его, умерли спустя месяцы или даже годы.

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