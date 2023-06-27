ФСБ закрыла дело о вооруженном мятеже в России

„В ходе расследования уголовного дела установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, направленные на совершение преступления. С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела“», — заявили в спецслужбе.

Во время мятежа ЧВК „Вагнер“ погибли не менее десяти российских военных. ФСБ о возбуждении дел по факту их гибели не сообщила.

Дело о военном мятеже в отношении основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина возбудили 23 июня, после того как он объявил о „марше справедливости“, в рамках которого ЧВК намеревалась дойти до Москвы.

24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в рамках достигнутой договоренности между Пригожиным и российскими властями дело в отношении основателя ЧВК будет прекращено. 26 июня стало известно, что возбудившие дела Генпрокуратура и ФСБ продолжают расследование по делу Пригожина.

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