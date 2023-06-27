Мнение
27.06.2023, 13:00

МНЕНИЕ | „Хромая утка“ в Кремле. Мятеж Пригожина завершен, кризис власти Путина — впереди

 
Лев Кадик
В России снимают баннеры ЧВК "Вагнер" после мятежа Евгения Пригожина
В России снимают баннеры ЧВК "Вагнер" после мятежа Евгения Пригожина
ФОТО: Scanpix

Вечером 24 июня бывший путинский фаворит Евгений Пригожин остановил колонны своих наемников в 200 км от Москвы. МятежВагнера„ закончился так же неожиданно, как и начался. Однако теперь даже лояльные сторонники Владимира Путина не уверены в стабильности его положения. Опрошенные Delfi эксперты считают, что сейчас Владимир Путин утратил контроль над ситуацией в России. Развитие ситуации, по их словам, будет зависеть от условий сделки с Пригожиным, которые до сих пор не ясны, пишет Delfi.lv.

В понедельник Владимир Путин в экстренном телевизионном обращении заявил, что сделка с Пригожиным предотвратила гражданскую войну и подтвердил ее условия: вагнеровцы могут „уйти в Беларусь“. Президент России отметил, что именно он дал поручение провести переговоры с Пригожиным, назвал вагнеровцев „патриотами“ и даже поблагодарил их за то, что они не дошли до Москвы. О прекращении уголовного преследования против Евгения Пригожина Путин не сказал ни слова.

Следом по российскому телевидению показали фрагмент совещания Путина с членами Совета Безопасности, на котором присутствовал министр обороны Сергей Шойгу — против него выступал Евгений Пригожин. Не было только заместителя секретаря совета, бывшего президента РФ Дмитрия Медведева.

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