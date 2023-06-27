МНЕНИЕ | „Хромая утка“ в Кремле. Мятеж Пригожина завершен, кризис власти Путина — впереди

Вечером 24 июня бывший путинский фаворит Евгений Пригожин остановил колонны своих наемников в 200 км от Москвы. Мятеж „Вагнера„ закончился так же неожиданно, как и начался. Однако теперь даже лояльные сторонники Владимира Путина не уверены в стабильности его положения. Опрошенные Delfi эксперты считают, что сейчас Владимир Путин утратил контроль над ситуацией в России. Развитие ситуации, по их словам, будет зависеть от условий сделки с Пригожиным, которые до сих пор не ясны, пишет Delfi.lv.