МНЕНИЕ | „Хромая утка“ в Кремле. Мятеж Пригожина завершен, кризис власти Путина — впереди
Вечером 24 июня бывший путинский фаворит Евгений Пригожин остановил колонны своих наемников в 200 км от Москвы. Мятеж „Вагнера„ закончился так же неожиданно, как и начался. Однако теперь даже лояльные сторонники Владимира Путина не уверены в стабильности его положения. Опрошенные Delfi эксперты считают, что сейчас Владимир Путин утратил контроль над ситуацией в России. Развитие ситуации, по их словам, будет зависеть от условий сделки с Пригожиным, которые до сих пор не ясны, пишет Delfi.lv.
В понедельник Владимир Путин в экстренном телевизионном обращении заявил, что сделка с Пригожиным предотвратила гражданскую войну и подтвердил ее условия: вагнеровцы могут „уйти в Беларусь“. Президент России отметил, что именно он дал поручение провести переговоры с Пригожиным, назвал вагнеровцев „патриотами“ и даже поблагодарил их за то, что они не дошли до Москвы. О прекращении уголовного преследования против Евгения Пригожина Путин не сказал ни слова.