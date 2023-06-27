МНЕНИЕ | Пригожин показал, что Путин не нужен своему народу

Cуббота 24 июня 2024 года войдёт в историю под названием „Картофельный спас“. В этот день президент Беларуси Александр Лукашенко путем хитроумных уловок спас режим Владимира Путина от падения, сохранил власть для себя в собственной стране и приютил основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина с его людьми на гостеприимной белорусской земле. Так или иначе, два ключевых игрока российско-украинской войны – Евгений Пригожин и министр обороны РФ Сергей Шойгу – оказались в слабой позиции, Владимир Путин продемонстрировал всему миру степень своей смелости, а российский народ показал начальству, что ему глубоко на него плевать. Не понятно, как теперь этот конгломерат намерен продолжать вести войну?

Таких решительных действий, которые предпринял 24 июня Евгений Пригожин, от него не ожидал никто. Хотя накануне путча, в пятницу, Пригожин выпустил большое интервью, где намекнул, что последнюю черту в конфликте с военными намерен перейти уже скоро. Пригожин сказал, что с президентом Украины Владимиром Зеленским можно было договориться, нужно было только „слезть с Олимпа“. Заявил, что Украина не бомбила Донбасс 8 лет, а все эти годы его разворовывали местные коллаборанты при поддержке сотрудников администрации президента РФ. Сама война, по словам Пригожина, нужна была для того, чтобы обеспечить новыми звездами на погонах Сергея Шойгу и президентским креслом в Киеве Виктора Медведчука.