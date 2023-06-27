МНЕНИЕ | Пригожин показал, что Путин не нужен своему народу(4)
Два ключевых игрока российско-украинской войны – Евгений Пригожин и министр обороны РФ Сергей Шойгу - оказались в слабой позиции, Владимир Путин продемонстрировал всему миру степень своей смелости, а российский народ показал начальству, что ему глубоко на него плевать. Непонятно, как теперь этот конгломерат намерен продолжать вести войну? - пишет журналист Сергей Ковальченко.
Cуббота 24 июня 2024 года войдёт в историю под названием „Картофельный спас“. В этот день президент Беларуси Александр Лукашенко путем хитроумных уловок спас режим Владимира Путина от падения, сохранил власть для себя в собственной стране и приютил основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина с его людьми на гостеприимной белорусской земле. Так или иначе, два ключевых игрока российско-украинской войны – Евгений Пригожин и министр обороны РФ Сергей Шойгу – оказались в слабой позиции, Владимир Путин продемонстрировал всему миру степень своей смелости, а российский народ показал начальству, что ему глубоко на него плевать. Не понятно, как теперь этот конгломерат намерен продолжать вести войну?