Белорусская мониторинговая группа: самолет Пригожина сел в Минске

Бизнес-джет Евгения Пригожина (рег. номер RA-02795) совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском в 07:40.

Ещё один бизнес-джет прилетел из России. „Бизнес-джет BAe 125-800B с рег. номером RA-02878 вылетел из Санкт-Петербурга и приземлился на военном аэродроме Мачулищи в 7:58“, - сообщает мониторинговая группа.

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