Над Балтикой проходят тактические учения российской истребительной авиации

Основная цель учений – проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач по предназначению, а также практическая отработка новых тактических приемов и способов действий с полным использованием боевых возможностей авиационной техники.

„Экипажи Су-27 Балтийского флота выполнили стрельбы из бортового вооружения по крылатым ракетам и самолетам условного противника, - пишет Минобороны РФ в своем телеграм-канале. - Помимо совершенствования летной выучки, экипажи высокоманевренных истребителей Су-27 несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области“.

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