ВИДЕО | „Если не пойдут убивать, их убьют свои же. Это нелюди!“ Матери и жены мобилизованных в РФ обратились к российским властям

„Там в данный момент происходит ужасная несправедливость к нашим детям, мы просим вас помочь нам, обратиться нам больше не к кому, — говорит одна из женщин. — Там идёт моральное давление на наших детей“.

„Оно переходит уже в физическое давление“, — добавляет другая.

По утверждению женщин, их родственников заставляют идти в бой на передовые позиции, несмотря на „обещание“ Владимира Путина, что „мобилизованные будут находиться на второй и третьей линии“.

„Это правило не действует там. У них нет патронов, у них нет командиров. Пожалуйста, примите меры! — обращаются женщины к губернатору. — Им угрожают! Если они не пойдут умирать, их там убьют свои же. Это нелюди!“

По словам женщин, их сыновей и мужей, которые „не отказываются служить, а отказываются умирать без техники и без патронов“, отправляют „на убой“ — на минные поля с лопатами.

По данным телеграм-канала ASTRA, мобилизованные, о которых говорят женщины, находятся в Запорожской области.

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