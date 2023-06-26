Финляндия усилила контроль на границе после мятежа Пригожина

„Не буду раскрывать все детали, но мы внимательнее следим за ситуацией на границе и движением на погранпереходах“, – рассказал Yle заместитель главы пограничной службы Юго-Восточной Финляндии подполковник Юкка Луккари.

При этом он отметил, что выходные на границе были совершенно обычными.

„Произошедшее в России не отразилось на движении. Конечно, Юханнус (Яанов день – прим. ред.) немного оживил ситуацию на границе, но так всегда бывает в праздники“, – сказал Луккари.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.