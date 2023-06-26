За рубежом
26.06.2023, 21:20

Финляндия усилила контроль на границе после мятежа Пригожина

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Погранпереход Ваалимаа. Иллюстративное фото
Погранпереход Ваалимаа. Иллюстративное фото
ФОТО: Tatjana Iljina | Õhtuleht

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии теперь внимательнее следит за ситуацией на границе с Россией после попытки основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина устроить вооруженный мятеж, сообщает финский портал Yle.

„Не буду раскрывать все детали, но мы внимательнее следим за ситуацией на границе и движением на погранпереходах“, – рассказал Yle заместитель главы пограничной службы Юго-Восточной Финляндии подполковник Юкка Луккари.

При этом он отметил, что выходные на границе были совершенно обычными.

„Произошедшее в России не отразилось на движении. Конечно, Юханнус (Яанов день – прим. ред.) немного оживил ситуацию на границе, но так всегда бывает в праздники“, – сказал Луккари.

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