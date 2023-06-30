ВИДЕО | Лоси и волки на улицах? Дайте знать, каких животных вы встречаете в городе!
Ежа или зайца в городском пространстве встречал, наверное, каждый, но на самом деле в городах Эстонии обитает гораздо больше животных. В том числе и таких, которых изначально можно было найти лишь в настоящем густом лесу.
Теперь у нас есть возможность нанести на карту всех животных, которые живут в городах! В сотрудничестве с Агентством по окружающей среде и Таллинном – Зеленой столицей Европы создан проект „Разнообразие природы в городе“ (Elurikkus linnas), и каждый из нас может внести свои наблюдения за природой в созданное для этого смарт-приложение Loodusvaatluste Nutirakendus.
В видео глава отдела живой природы Агентства по окружающей среде Тимо Карк подробнее рассказывает о том, каких животных и птиц можно увидеть в городе, как ввести в приложение свои наблюдения, и кого он сам встречал на городских улицах.
Загружайте приложение в Google Play или App Store и начинайте наблюдать за природой!
Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru