ВИДЕО | Лоси и волки на улицах? Дайте знать, каких животных вы встречаете в городе!

Теперь у нас есть возможность нанести на карту всех животных, которые живут в городах! В сотрудничестве с Агентством по окружающей среде и Таллинном – Зеленой столицей Европы создан проект „Разнообразие природы в городе“ (Elurikkus linnas), и каждый из нас может внести свои наблюдения за природой в созданное для этого смарт-приложение Loodusvaatluste Nutirakendus.

В видео глава отдела живой природы Агентства по окружающей среде Тимо Карк подробнее рассказывает о том, каких животных и птиц можно увидеть в городе, как ввести в приложение свои наблюдения, и кого он сам встречал на городских улицах.

Загружайте приложение в Google Play или App Store и начинайте наблюдать за природой!

Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru