ОБЗОР ЦЕН | Выгодно ли еще покупать продукты в Ивангороде?(38)
После ввода запретов на ввоз ряда товаров из России поток желающих сходить в Ивангород немного уменьшился. Правда, обладатели российских паспортов до сих пор могут беспрепятственно переходить границу и покупать продукты питания на другой стороне реки. Как сейчас обстоят дела с ценами и ассортиментом? Обзор цен из магазина „Пятёрочка“ - в материале RusDelfi.
Сейчас минимальная зарплата в России — 15 279 рублей (166 евро). Средняя заработная плата в России за 2022 год — 65 338 руб (710 евро). С января 2023 года средний размер назначенных пенсий составил 19 322 рубля (210 евро).
Бутылка молока обойдется в 1.30 евро.
Подсолнечное масло со скидкой можно купить за 60 центов.
Самый дешевый десяток яиц обойдется в 55 центов, есть за 60-90 центов. Самые дорогие мы нашли за 1.60.
Упаковка недорогой гречки выходит 45 центов. Средняя цена - 85 центов.
Самая недорогая форель - 2.30 евро. Упаковка другого производителя и большего размера стоит 4.30 евро.
Большая упаковка йогурта стоит 1.20 евро, маленькая - от 45 центов.
Килограмм картофеля можно приобрести по 40 центов за килограмм.
Килограмм красного перца по скидке - 2.60 евро.
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