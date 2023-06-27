Новости Ида-Вирумаа
27.06.2023, 14:14

ОБЗОР ЦЕН | Выгодно ли еще покупать продукты в Ивангороде?

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Обзор цен в Ивангороде
Обзор цен в Ивангороде
ФОТО: Delfi Meedia

После ввода запретов на ввоз ряда товаров из России поток желающих сходить в Ивангород немного уменьшился. Правда, обладатели российских паспортов до сих пор могут беспрепятственно переходить границу и покупать продукты питания на другой стороне реки. Как сейчас обстоят дела с ценами и ассортиментом? Обзор цен из магазина „Пятёрочка“ - в материале RusDelfi.

Сейчас минимальная зарплата в России — 15 279 рублей (166 евро). Средняя заработная плата в России за 2022 год — 65 338 руб (710 евро). С января 2023 года средний размер назначенных пенсий составил 19 322 рубля (210 евро).

Бутылка молока обойдется в 1.30 евро.

Молоко в Ивангороде обойдется в 1.30 евро

Подсолнечное масло со скидкой можно купить за 60 центов.

Подсолнечное масло - 60 центов

Самый дешевый десяток яиц обойдется в 55 центов, есть за 60-90 центов. Самые дорогие мы нашли за 1.60.

Яйца - от 55 центов за десяток

Упаковка недорогой гречки выходит 45 центов. Средняя цена - 85 центов.

Упаковка самой недорогой гречки - 45 центов

Самая недорогая форель - 2.30 евро. Упаковка другого производителя и большего размера стоит 4.30 евро.

Упаковка форели - 2.30 евро

Большая упаковка йогурта стоит 1.20 евро, маленькая - от 45 центов.

Питьевой йогурт

Килограмм картофеля можно приобрести по 40 центов за килограмм.

Картофель

Килограмм красного перца по скидке - 2.60 евро.

Перец
Выпечка
Лук

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