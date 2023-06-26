Кремль объявил, что Пригожин уедет в Беларусь. Кого из „беглых“ приютил Лукашенко, а кого был готов взять, но те отказались?
Если глава ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин уйдет в Беларусь, то для мятежного вагнеровца есть хорошая новость: Лукашенко не выдает политиков, которым публично пообещал свою защиту, пишет издание „Зеркало“.
Трагедия в Вильнюсе: предшественники Лукашенко выдали обвиняемых, он — нет
Однажды Беларусь уже выдавала беглых политиков. Правда, этот случай произошел еще незадолго до прихода Лукашенко к власти. Он связан с событиями в Вильнюсе: тогда литовцы попытались вернуть себе независимость и выйти из СССР, который оккупировал республику в 1940 году.
В ночь с 12 на 13 января 1991 года советские военные и спецслужбы штурмовали в Вильнюсе телевизионную башню и здание Литовского радио и телевидения. Погибли 13 человек (еще двое скончались позже), более 500 были ранены.
Политическая элита Литвы выступила за независимость, но среди нее нашлись и предатели. Среди них были секретари местной компартии Миколас Бурокявичюс и Юозас Ермалавичюс, поддержавшие Москву. После того как авантюра Кремля проваливались, они переехали в Минск, где и жили последующие три года.
15 января 1994 года, в день визита в Беларусь американского президента Билла Клинтона, сотрудники литовских спецслужб арестовали этих двух людей на территории Беларуси. Руководители белорусских спецслужб устно разрешили такую операцию, но не приняли соответствующего постановления, что было нарушением закона.
Шокированный парламент организовал процедуру именного голосования о доверии к генпрокурору Василию Шолодонову, министру внутренних дел Владимиру Егорову и председателю КГБ Эдуарду Ширковскому. Двоих последних отправили в отставку, генпрокурор уцелел. Но Шолодонов был человеком премьер-министра Вячеслава Кебича, а Егоров и Ширковский ориентировались на либерального спикера парламента Станислава Шушкевича. Теперь последний остался без защиты и в том же месяце был отправлен в отставку, что еще больше открыло Лукашенко дорогу к власти.
Ермалавичюс сидел в тюрьме до 2002 года, его товарищ — до 2006-го.
Придя к власти, Лукашенко сделал соответствующие выводы и всячески противился попыткам привлечь к ответственности других людей, обвиняемых в событиях 1991 года. Среди них был и Владимир Усхопчик, тогда — командующий Вильнюсским гарнизоном. Позже был переведен на службу в Беларусь и дослужился до поста замминистра обороны (2000−2004). Как отмечал TUT.BY, литовская сторона несколько раз обращалась к нашей стране с просьбой о его выдаче, однако ей было отказано. Договорились только о допросе.
Генпрокуратура Литвы требовала для Усхопчика пожизненного заключения. Суд приговорил генерала заочно к 14 годам тюрьмы. Беларусь его так и не выдала. 77-летний генерал до сих пор живет в нашей стране.
Беглый президент из Кыргызстана
В 1990 году в Киргизской ССР учредили должность президента. На всенародных выборах победил не политик, а ученый — доктор физико-математических наук, академик Аскар Акаев, тогда руководивший Академией наук республики. Правда, новичок в политике быстро вошел во вкус власти и руководил страной в течение 15 лет. Он дважды выигрывал выборы, а еще дважды продлевал свои полномочия через референдумы.
Пожизненно усидеть в кресле президента ему не удалось. В марте 2005 года в стране началась „тюльпановая революция“. Протесты вспыхнули из-за результатов парламентских выборов, во время которых допускались фальсификации. Также недовольство народа вызывали тяжелое экономическое положение, коррупция и клановость власти. Президентом стал Курманбек Бакиев, а Акаеву пришлось написать заявление о добровольной отставке и покинуть страну.
Бакиев полностью зачистил элиту страны от ставленников Акаева и расставил на ключевые посты своих людей. Клановость власти в Кыргызстане, а также тяжелое экономическое положение населения и коррупция стали причиной массовых протестов, которые начались в 2010 году в стране. В ходе штурма здания правительства в Бишкеке и последовавших затем беспорядков в городе погибли около 90 человек, полторы тысячи получили ранения.
Все это привело к тому, что Бакиев был вынужден пойти на переговоры с оппозицией и согласиться на отставку под гарантии безопасности. Тогда же политик заявил, что у него был разговор с Александром Лукашенко, и тот якобы предложил ему политическое убежище в Беларуси. На это Бакиев, по его словам, ответил отказом.
Заявление о своей отставке Бакиев написал 15 апреля 2010 года, а уже 19 числа он — вопреки своим прежним словам — оказался в Беларуси.
„Я дал поручение соответствующим службам, чтобы организовали переправку Бакиева в Минск по его просьбе. Он об этом просил неоднократно. В понедельник же (в тот же день, когда было дано поручение службам. — Прим. ред.) он был в Минске, четыре человека нам удалось принять. Они находятся под охраной нашего государства и президента“, — заявлял тогда Лукашенко.
С тех пор Курманбек Бакиев находится в Беларуси, а многие СМИ сообщали о том, что здесь он получил политическое убежище. Впрочем, достоверной информации, проходил ли Бакиев через эту процедуру, нет. Зато известно, что уже в августе 2010 года бывший президент Кыргызстана получил белорусский паспорт (решение о предоставлении белорусского гражданства принимается лично Лукашенко на основании персонального прошения).
Беларусь неоднократно получала запросы на экстрадицию Бакиева в Кыргызстан, но всегда отвечала отказом. В последний раз это случилось в 2022-м. Тогда белорусский Верховный суд аргументировал свое решение тем, что на родине политику грозит политическое преследование.
Сам Бакиев выражал „признательность белорусскому народу и Александру Лукашенко“ и говорил, что положение не позволяет ему „сидеть просто так, и прожигать оставшуюся жизнь“. „Я хочу не просто здесь жить, а постараюсь быть полезным стране этой белорусской, президенту Беларуси, народу Беларуси“, — заявлял Бакиев в 2010 году.
В 2015 году Бакиев дал интервью порталу TUT.BY, в котором назвал Беларусь своей „второй родиной“ . Учитывая, что на родине ему грозит пожизненное заключение, можно заключить, что переезд в Беларусь для экс-президента оказался удачным решением.
Не добрались до Беларуси
Еще два политика так и не добрались до постоянного места жительства в Беларуси. Но Лукашенко выразил готовность принять, как минимум, одного из них.
Первый кейс касался Украины. В ноябре 2013-го тогдашнее правительство „в интересах национальной безопасности“ прекратило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС и объявило о сближении с Таможенным союзом. Внешнеполитический разворот официального Киева послужил началом массовых акций протеста в стране, сопровождавшихся насилием со стороны власти.
21 февраля 2014-го президент Украины Виктор Янукович подписал соглашение об урегулировании политического кризиса. Оно предусматривало переход к парламентско-президентской форме правления, формирование „правительства национального доверия“, конституционную реформу и проведение досрочных выборов президента до конца 2014 года. В тот же день Янукович покинул Киев, а спустя сутки заявил, что в Украине произошел государственный переворот. В ночь с 22 на 23 февраля он бежал из Украины в Россию.
Но вскоре появились слухи о том, что экс-президент может повторить судьбу Бакиева. В мае 2014-го Лукашенко впервые обмолвился, что не смог бы отказать Януковичу в предоставлении политубежища. „Ну, я бы не смог ему отказать, если бы он позвонил. Я не имею на это права. Но у него много вариантов, гораздо лучше, чем у Бакиева. Бакиев был просто заперт в угол“, — заявил он в интервью Ксении Собчак.
В июне того же года во время визита в Киев на инаугурацию новоизбранного президента Украины Петра Порошенко Лукашенко заявил, что Виктор Янукович не просил у него убежища. На вопрос журналистов, примет ли он у себя в Беларуси Януковича, Лукашенко ответил: „Зачем? Он меня не просил, чтобы я его принял. Но если он приедет, то у него там деревня есть, где его родители родились (отец Януковича родился в Докшицком районе Витебской области. — прим. ред.), и, наверное, никто не может лишить его права приехать“. „Но я вам советую — заберите своего президента в Украину, — добавил Лукашенко. — Пусть он будет у вас, какой бы он ни был. Если от меня будет зависеть — помогу. Переступите через все, переступите и своего президента заберите в Украину. Пусть он будет у вас“.
Кейс Януковича оказался не единственным. В 2016-м ходили слухи, что в Минске может оказаться тогдашний лидер Сирии Башар Асад, под которым шаталось кресло: в стране шла гражданская война. Но диктатор сохранил свою власть, и место осталось вакантным на семь лет, пока не появился Пригожин.