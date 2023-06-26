Кремль объявил, что Пригожин уедет в Беларусь. Кого из „беглых“ приютил Лукашенко, а кого был готов взять, но те отказались?

Придя к власти, Лукашенко сделал соответствующие выводы и всячески противился попыткам привлечь к ответственности других людей, обвиняемых в событиях 1991 года. Среди них был и Владимир Усхопчик, тогда — командующий Вильнюсским гарнизоном. Позже был переведен на службу в Беларусь и дослужился до поста замминистра обороны (2000−2004). Как отмечал TUT.BY, литовская сторона несколько раз обращалась к нашей стране с просьбой о его выдаче, однако ей было отказано. Договорились только о допросе.

Шокированный парламент организовал процедуру именного голосования о доверии к генпрокурору Василию Шолодонову, министру внутренних дел Владимиру Егорову и председателю КГБ Эдуарду Ширковскому. Двоих последних отправили в отставку, генпрокурор уцелел. Но Шолодонов был человеком премьер-министра Вячеслава Кебича, а Егоров и Ширковский ориентировались на либерального спикера парламента Станислава Шушкевича. Теперь последний остался без защиты и в том же месяце был отправлен в отставку, что еще больше открыло Лукашенко дорогу к власти.

15 января 1994 года, в день визита в Беларусь американского президента Билла Клинтона, сотрудники литовских спецслужб арестовали этих двух людей на территории Беларуси. Руководители белорусских спецслужб устно разрешили такую операцию, но не приняли соответствующего постановления, что было нарушением закона.

Политическая элита Литвы выступила за независимость, но среди нее нашлись и предатели. Среди них были секретари местной компартии Миколас Бурокявичюс и Юозас Ермалавичюс, поддержавшие Москву. После того как авантюра Кремля проваливались, они переехали в Минск, где и жили последующие три года.

В ночь с 12 на 13 января 1991 года советские военные и спецслужбы штурмовали в Вильнюсе телевизионную башню и здание Литовского радио и телевидения. Погибли 13 человек (еще двое скончались позже), более 500 были ранены.

Однажды Беларусь уже выдавала беглых политиков. Правда, этот случай произошел еще незадолго до прихода Лукашенко к власти. Он связан с событиями в Вильнюсе: тогда литовцы попытались вернуть себе независимость и выйти из СССР, который оккупировал республику в 1940 году.

Генпрокуратура Литвы требовала для Усхопчика пожизненного заключения. Суд приговорил генерала заочно к 14 годам тюрьмы. Беларусь его так и не выдала. 77-летний генерал до сих пор живет в нашей стране.

Беглый президент из Кыргызстана

В 1990 году в Киргизской ССР учредили должность президента. На всенародных выборах победил не политик, а ученый — доктор физико-математических наук, академик Аскар Акаев, тогда руководивший Академией наук республики. Правда, новичок в политике быстро вошел во вкус власти и руководил страной в течение 15 лет. Он дважды выигрывал выборы, а еще дважды продлевал свои полномочия через референдумы.

Пожизненно усидеть в кресле президента ему не удалось. В марте 2005 года в стране началась „тюльпановая революция“. Протесты вспыхнули из-за результатов парламентских выборов, во время которых допускались фальсификации. Также недовольство народа вызывали тяжелое экономическое положение, коррупция и клановость власти. Президентом стал Курманбек Бакиев, а Акаеву пришлось написать заявление о добровольной отставке и покинуть страну.

Бакиев полностью зачистил элиту страны от ставленников Акаева и расставил на ключевые посты своих людей. Клановость власти в Кыргызстане, а также тяжелое экономическое положение населения и коррупция стали причиной массовых протестов, которые начались в 2010 году в стране. В ходе штурма здания правительства в Бишкеке и последовавших затем беспорядков в городе погибли около 90 человек, полторы тысячи получили ранения.

Все это привело к тому, что Бакиев был вынужден пойти на переговоры с оппозицией и согласиться на отставку под гарантии безопасности. Тогда же политик заявил, что у него был разговор с Александром Лукашенко, и тот якобы предложил ему политическое убежище в Беларуси. На это Бакиев, по его словам, ответил отказом.

Заявление о своей отставке Бакиев написал 15 апреля 2010 года, а уже 19 числа он — вопреки своим прежним словам — оказался в Беларуси.