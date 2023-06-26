FT: Германия отвергла план Евросоюза по передаче Киеву активов РФ

Высокопоставленные представители правительства ФРГ выразили сомнения, что план Еврокомиссии по передаче части российских активов на восстановление Украины получит достаточную поддержку из-за слишком высоких юридических рисков, пишет газета в понедельник, 26 июня.

В частности, чиновник в МИД Германии заявил, что Москве придется заплатить за нанесенный Украине ущерб и Берлин „делает все возможное в рамках закона“, чтобы найти и заморозить активы находящихся под санкциями россиян и компаний, но идея использовать эти средства для восстановления Украины вызвала „сложные финансовые и юридические вопросы“. Другой немецкий чиновник указал в интервью изданию, что идея передать Киеву замороженные российские активы „открывает ящик Пандоры“, поскольку создает прецедент для других требований, в частности, запросов Польши о выплате Германией репараций за ущерб во время Второй мировой войны.

Один из немецких чиновников, с которыми беседовали журналисты, указал, что министр юстиции ФРГ Марко Бушман изучил предложения ЕС по изъятию активов ЦБ РФ и пришел к выводу, что они неприменимы с юридической точки зрения. Официальный представитель ведомства в ответ на запрос газеты отказался от комментариев.

Еврокомиссия изучает возможность использования замороженных средств РФ

Еврокомиссия работает над планом по привлечению миллиардов долларов на восстановление Украины и рассматривает возможность потребовать от финансовых учреждений, в которых находятся замороженные российские активы, передать часть полученной прибыли на эти цели, напоминает DW.

Среди прочего в ЕС обсуждается возможность передать замороженные активы трастовому фонду, который затем инвестирует их на рынке капитала. Украина в таком случае получит средства с прибыли от процентов. В долгосрочной перспективе эти деньги могут быть зачтены в счет „репараций“, предусмотренных возможным мирным договором. Окончательного решения по этому вопросу в Евросоюзе нет, принять его могут не ранее очередного саммита ЕС в конце июня.