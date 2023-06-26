Правда ли, что в Бостоне молния уничтожила церковь после заключения в ней гей-брака?

Ролик с подписями вроде „В Бостоне молния ударила в храм после „бракосочетания“ ЛГБТ“ стал набирать популярность в русскоязычном интернете с 6 июня. На видео продолжительностью чуть более 20 секунд видно только уже горящее, а затем обрушающееся здание. Пользователи, распространяющие запись, сообщают, что молния ударила в церковь либо прямо во время заключения однополого брака, либо сразу после, а некоторые пользователи Facebook называют её „церковью сторонников ЛГБТ“. В русскоязычном Telegram сюжет также получил некоторую популярность — публикации в нескольких десятках сравнительно небольших каналов набрали около 200 000 просмотров и тысячи гомофобных комментариев, в которых транслируется идея божьего наказания ЛГБТ-сообщества. Чуть раньше этот сюжет распространился на других языках, например на французском и английском.

В большинстве случаев видео пожара публиковали в плохом качестве, но в одной из версий виден логотип Boston 25 News. Этот телеканал, как и другие СМИ, в начале июня освещал пожар в церкви в городке Спенсер неподалёку от Бостона. В пятницу, 2 июня 2023 года, по сообщению Департамента полиции Спенсера загорелось здание церкви округа Вустер, в котором собиралась община местных христиан, принадлежащая к Первой конгрегационалистской церкви. Детали тушения пожара можно увидеть в репортаже фотографа Пола Ши, которым поделилась на своей странице в Facebook пожарная служба Спенсера.

Boston 25 News и USA Today со ссылкой на экспертов утверждают, что пожар действительно возник в результате попадания молнии в колокольню. Это подтвердил и Брюс Парсонс, глава пожарной службы Спенсера, добавив, что в здании в момент пожара никого не было. Пастор Брюс МакЛауд также сообщил, что церковь 2 июня была пуста. Здание, построенное в 1772 году и восстановленное после пожара в 1862-м, было деревянным, именно эту особенность конструкции пожарные и сам пастор называют основной причиной того, что оно сгорело так быстро.