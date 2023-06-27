Кая Каллас ответила, что никаких налоговых льгот для банков не предусмотрено. И солгала, поскольку авансовый налог для банков после реформы составит 18 %, в то время как все остальные будут платить 22 %.



Впрочем, ко лжи из Дома Стенбока нам не привыкать. Вопрос в другом: налоговая реформа правительства очевидно работает в интересах самой богатой части общества, одновременно снижая уровень жизни неимущих.



Во-первых, это ликвидация так называемого „налогового горба“. В результате наиболее богатая часть населения сможет сэкономить на налогах серьезные суммы, в то время как бедные будут платить по полной.



Во-вторых, повышение налога с оборота опять-таки сильнее всего ударит по неимущим, которые вынуждены тратить все свои доходы на удовлетворение самых необходимых надобностей: оплату жилья и покупку еды.



Партия реформ с небольшими перерывами находится у власти более двадцати лет, и результатом стало невиданное социальное расслоение нашего общества. Богатые богатеют, бедные скатываются в нищету.



50 % совокупного богатства эстонских домохозяйств сосредоточилось в руках 5 % граждан. Остальные вынуждены делить жалкие остатки с барского стола. Национальное богатство не принадлежит народу Эстонии.



Нынешнее правительство, судя по его действиям, решило довести эту ситуацию до логического конца, окончательно загнав в бедность население страны, одновременно позволив богатым стать еще богаче.



Сегодня на грани бедности проживают 330 тысяч наших сограждан. Эта цифра растет каждый год, и в результате новой налоговой реформы этот процесс приобретет новое ускорение. Массовая нищета придет на смену нынешней бедности.



Можно понять, что среди упомянутых 330 тысяч наших сограждан нет политических спонсоров Партии реформ. Зато они имеются среди тех 5 %, которые сумели приватизировать наше национальное богатство.



Каллас очень любит поговорить о том, что демократия – это власть большинства, и сильно ругает парламентскую оппозицию за нежелание подчиниться правительству. Но на кого работает сама Каллас?



Реформы нынешнего правительства ни в коей мере не соблюдают интересов большинства народа Эстонии, который в результате станет еще беднее. Напротив – правительство работает в интересах самого богатого меньшинства.



Не пройдет и года, как мы проснемся в другой стране, где большинство населения будет бороться за существование, где средний класс останется лишь воспоминанием, а олигархи будут купаться в деньгах.



Это – причина, по которой оппозиция в парламенте костьми ложится на пути дорожного катка Каи Каллас. Мы сейчас не боремся с правительством, а охраняем наш народ от массовой нищеты. За нами – явное большинство.



У эстонского государства имеются силы и средства, чтобы восстановить попранную социальную справедливость. Вопрос лишь в политической воле, а она у нас есть.