„Я в ужасе от этой ситуации“: о том, что Любовь Соболь не в себе, заявила Мария Певчих
О том, что с российской политической деятельницей Любовью Соболь происходит что-то странное, периодически говорят последние две недели. Сегодня заявление на эту тему сделала соратница Навального Мария Певчих.
Сегодня на странице Марии Певчих в Twitter появилось сообщение, которое не оставляет никаких сомнений - Любовь Соболь не взломали, дело намного серьезнее. „Друзья. Это, наверное, самый сложный текст, который мне приходилось писать, но не написать его, кажется, уже невозможно, - пишет Певчих - Многие из вас следят за тем, что последние несколько недель происходит с Любовью Соболь. Следят, спрашивают, волнуются. От первоначальных восторженных ретвитов про так называемую „базу“ и новую искренность, к счастью, почти ничего не осталось. Люди обеспокоены, и беспокойство это абсолютно уместно и обосновано.
Я попробую пройти по границе этически допустимого и рассказать вам, что происходит. Любовь, к несчастью, столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Здоровьем психологическим. Речь идет об экстремальном стрессе, который в свою очередь спровоцировал этот кризис. Причина этого стресса понятна и известна, но я оставлю её за скобками, по крайней мере, пока. Тем не менее факт остается фактом - проблема есть, Люба и ее близкие полностью в курсе этой проблемы и, я надеюсь, работают над ее решением. Но заболевания такого характера имеют особенность. Заставить человека признать серьезность ситуации и начать полноценное лечение - невозможно. Только сам человек может вытащить себя из этого, буквально за волосы. Путем долгой и последовательной работы над собственным здоровьем.
Я хочу написать что-то про то, что „мы тоже очень обеспокоены“, и мне становится тошно от таких формальностей. Мы не ООН и не пресс-служба ведомства, мы тоже живые люди. И многие из нас, включая меня, проработали с Любой рука об руку более 10 лет. Я не обеспокоена, я в ужасе от этой ситуации. От того, что происходит на наших глазах, мне, как и многим из вас, очень больно. Если у кого-то сложилось впечатление, что мы проходим мимо и закрываем глаза, оно неверное. Немыслимо и невозможно пройти мимо в такой ситуации. Много людей, которых вы прекрасно знаете, приложили очень много усилий, чтобы помочь Любе выкарабкаться. Я верю, что это получится.
Вот такая новая искренность выходит. Я очень прошу вас, давайте, по крайней мере, на сейчас ограничимся этим. Как бы ни было любопытно наблюдать, ретвитить и комментировать, давайте оставаться людьми. Помнить, что такое может произойти с любым. А с кем-то из вас или ваших близких это уже происходило. Берегите себя, правда, это не пустые слова. Действительно, по-честному, берегите.“
То, что Любовь Соболь странно себя ведет в социальных сетях, заметили еще в мае. Об этом даже Венедиктов писал в своем тг-канале 23 мая: „Я в общем переживаю за Любовь Соболь (хотя мы часто с ней бывали несогласны). У нее вполне, на мой взгляд, были задатки именно политика, а не политического технолога или истерического популиста. В этом смысле она в команде Навального была перспективным человеком для занятия именно политической деятельностью. Надеюсь, что все у нее образуется.я“.
Пользователей особенно обеспокоили твиты, которые Соболь начала публиковать после начала мятежа Пригожина.
В числе прочего Соболь упомянула и Каю Каллас, назвав ее „крутейшей женщиной“ и заявив, что она „покруче Макрона российскую скорбь и силу понимает“.