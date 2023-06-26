„Я в ужасе от этой ситуации“: о том, что Любовь Соболь не в себе, заявила Мария Певчих

Сегодня на странице Марии Певчих в Twitter появилось сообщение, которое не оставляет никаких сомнений - Любовь Соболь не взломали, дело намного серьезнее. „Друзья. Это, наверное, самый сложный текст, который мне приходилось писать, но не написать его, кажется, уже невозможно, - пишет Певчих - Многие из вас следят за тем, что последние несколько недель происходит с Любовью Соболь. Следят, спрашивают, волнуются. От первоначальных восторженных ретвитов про так называемую „базу“ и новую искренность, к счастью, почти ничего не осталось. Люди обеспокоены, и беспокойство это абсолютно уместно и обосновано.

Я попробую пройти по границе этически допустимого и рассказать вам, что происходит. Любовь, к несчастью, столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Здоровьем психологическим. Речь идет об экстремальном стрессе, который в свою очередь спровоцировал этот кризис. Причина этого стресса понятна и известна, но я оставлю её за скобками, по крайней мере, пока. Тем не менее факт остается фактом - проблема есть, Люба и ее близкие полностью в курсе этой проблемы и, я надеюсь, работают над ее решением. Но заболевания такого характера имеют особенность. Заставить человека признать серьезность ситуации и начать полноценное лечение - невозможно. Только сам человек может вытащить себя из этого, буквально за волосы. Путем долгой и последовательной работы над собственным здоровьем.