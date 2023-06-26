Уголовное дело о мятеже, которое завели на Пригожина, не прекращено(4)
Следователи ФСБ продолжают расследование уголовного дела об организации вооруженного мятежа (статья 279 УК РФ), главным фигурантом которого стал основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, сообщает „Коммерсант“.
24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дело о военном мятеже, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам основатель ЧВК „уйдет“ в Беларусь. Представитель Кремля не уточнил, что это значит, пишет Медуза.
На следующий день, отмечает „Коммерсант“, появились сообщения о том, что дело прекращено. Однако, по данным газеты, к утру 26 июня дело продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ России.
Источник издания в Генпрокуратуре РФ сообщил, что постановление о возбуждении дела „пока не отменено“. По его словам, для принятия иного решения „прошло слишком мало времени“.
Дело о военном мятеже в отношении Евгения Пригожина возбудили 23 июня, после того как он объявил о „марше справедливости“ на Москву с участием ЧВК Вагнера. В ночь на 24 июня наемники вошли в Ростов-на-Дону, после чего часть из них пошла „маршем“ на Москву. Вечером того же дня после переговоров с Александром Лукашенко основатель ЧВК Вагнера заявил, что его бойцы „уходят в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану“.
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