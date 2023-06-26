МНЕНИЕ | Лукашенко выступил спасителем Путина, за что тот еще расквитается
Этот сюжет выглядит просто фантасмагорически: мятеж шедшего на Москву Евгения Пригожина вдруг рассосался при помощи Александра Лукашенко. Во всяком случае, его пропаганда подает дело именно с таким подтекстом: мудрый белорусский правитель разнял этих вдруг сцепившихся непонятных русских, пишет публицист Александр Класковский для портала ВотТак.
Кажется, что Лукашенко снова парадоксальным образом сорвал куш в ситуации, которая грозила ему лишь новыми неприятностями. В пиаровском плане он на коне. Ведь белорусский правитель в последнее время явно болезненно переживал, что его трактуют как марионетку Владимира Путина. Так вот смотрите: „младший брат“, считай, спас кремлевского властителя в аховой для него ситуации.
Все увидели момент слабости кремлевского правителя
На самом деле ситуация далеко не так однозначна, она многослойная. Российские телеграм-источники писали, что важную роль в переговорах со взбунтовавшимся главой ЧВК „Вагнер“ сыграл бывший охранник Путина, ныне губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Официально это отрицается, но вполне возможно, что Кремлю просто ни к чему засвечивать тонкие закулисные моменты. Вслух пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва высоко ценит вклад Лукашенко в урегулирование конфликта.
Отдельный вопрос, насколько он урегулирован. Возможно, мы увидели только первый акт марлезонского балета. Но пока, по словам того же Пескова, Пригожин, в отношении которого прекратят уголовное дело, „уйдет в Беларусь“. Оказывается, так можно: утром — предатель, с которым нужно разобраться беспощадно за его „нож в спину“, вечером — ладно, прощаем (в том числе и сбитую по ходу авиатехнику российской армии).
Вполне вероятно, что Кремль в очередной раз использовал белорусского вождя как вассала, техническую фигуру, чтобы кое-как разрулить действительно аховую для себя ситуацию. Но вслух об этом не скажешь. Так что у Лукашенко — очередной звездный час. Он ведь, чувствуя себя неуютно в роли соагрессора, из кожи вон лез, чтобы попасть в миротворцы, правда — по Украине. А тут вдруг сенсационно стал миротворцем по России. Можно сказать, ухватил бога за бороду. Теперь не грех под это дело и выбить кое-что у Кремля.
Вся эта картина выглядит довольно унизительно для Путина. Не исключено, что тот закусил губу и еще отыграется за этот момент своей слабости, позора.
На самом деле ничего не рассосалось
Пока непонятно, как именно и с кем Пригожин уйдет в Беларусь. По его собственным словам, вагнеровцы уходят „в обратном направлении в полевые лагеря“. В любом случае прибытие столь скандальной и непредсказуемой фигуры в Беларусь, даже с небольшой свитой — еще тот подарочек. Хотя иные обозреватели прогнозируют, что бывший „повар Путина“ на пару с белорусским вождем может заварить вполне себе интересный бизнес где-нибудь в Африке.
Но ведь и в России на самом деле ничего не рассосалось. Мятежный предводитель „Вагнера“ в эмоциональном порыве сказал много правды про патологическую алчность и бездарность путинской камарильи, надуманные причины вторжения в Украину. О многом говорит и то, что вагнеровцы легко взяли Ростов, как нож сквозь масло шли на Москву, из которой кое-кто, похоже, уже улепетывал на спецбортах и бизнес-джетах.
Мир увидел, что на самом деле российская власть весьма уязвима. Крики ростовской толпы „Вагнер — сила!“ — яркий штрих к состоянию умов как минимум части „глубинного народа“. Явно не в восторге от нынешней политики Кремля и кое-кто из больших шишек.
Так что этот поход пригожинцев на Москву — возможно, только прелюдия к грядущим внутрироссийским катаклизмам. Неудачные войны не раз приводили к политическим потрясениям в империи. И отдельная интрига — кто на самом деле мог стоять за бунтом Пригожина?
Российская смута может открыть окно для перемен в Беларуси
Триумф же Лукашенко — чисто тактический. На самом деле его перспективы не улучшились. Отдельная тема — как он будет разбираться с Пригожиным, который может оказаться для его режима этаким троянским конем.
Но главное состоит в том, что бунт бывшего „повара Путина“ показал, насколько прогнила и разложилась вся путинская система. Ее с большой вероятностью будет колбасить еще не так, тем более что перспектив победного завершения „спецоперации“ не просматривается.
Между тем Лукашенко, спасая свое кресло от мирного народного восстания 2020 года, намертво связал собственную политическую судьбу с Кремлем. Поддержка с его стороны — одна из двух главных опор белорусского режима. Вторая опора — это террор против политических противников. Но силовики («красавцы“, как любовно назвал их Лукашенко в дни брутального подавления протестов) так отчаянно жестят и столь верны вождю лишь до тех пор, пока он в их глазах силен и за ним Москва.
Если же кремлевская поддержка сдуется (а так может статься, если Россию охватит большая смута), то и у многих „красавцев“ Лукашенко, скорее всего, сильно поубавится спеси, куражу. К слову, показательно, как в Ростове полицейские лишь приветливо махали въезжавшим в город через их „заслоны“ вагнеровцам. Для Лукашенко же и его „агроэлиты“ страшный сон — вход в Беларусь полка Калиновского и других военизированных формирований противников режима.
При этом надежды части белорусской протестной публики, что такое случится завтра, наивны. Не стоит обольщаться, чтобы потом не впадать в очередную фрустрацию. Пока и у Путина, и у Лукашенко есть запас прочности. Но в принципе два режима, бросившие вызов всему демократическому миру, в историческом плане обречены на деградацию и поражение. Если же московская опора власти Лукашенко будет слабеть, то это способно открыть окно перемен для Беларуси.