МНЕНИЕ | Лукашенко выступил спасителем Путина, за что тот еще расквитается

Вся эта картина выглядит довольно унизительно для Путина. Не исключено, что тот закусил губу и еще отыграется за этот момент своей слабости, позора.

Вполне вероятно, что Кремль в очередной раз использовал белорусского вождя как вассала, техническую фигуру, чтобы кое-как разрулить действительно аховую для себя ситуацию. Но вслух об этом не скажешь. Так что у Лукашенко — очередной звездный час. Он ведь, чувствуя себя неуютно в роли соагрессора, из кожи вон лез, чтобы попасть в миротворцы, правда — по Украине. А тут вдруг сенсационно стал миротворцем по России. Можно сказать, ухватил бога за бороду. Теперь не грех под это дело и выбить кое-что у Кремля.

Отдельный вопрос, насколько он урегулирован. Возможно, мы увидели только первый акт марлезонского балета. Но пока, по словам того же Пескова, Пригожин, в отношении которого прекратят уголовное дело, „уйдет в Беларусь “. Оказывается, так можно: утром — предатель, с которым нужно разобраться беспощадно за его „нож в спину“, вечером — ладно, прощаем (в том числе и сбитую по ходу авиатехнику российской армии).

На самом деле ситуация далеко не так однозначна, она многослойная. Российские телеграм-источники писали, что важную роль в переговорах со взбунтовавшимся главой ЧВК „Вагнер“ сыграл бывший охранник Путина, ныне губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Официально это отрицается, но вполне возможно, что Кремлю просто ни к чему засвечивать тонкие закулисные моменты. Вслух пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва высоко ценит вклад Лукашенко в урегулирование конфликта.

Кажется, что Лукашенко снова парадоксальным образом сорвал куш в ситуации, которая грозила ему лишь новыми неприятностями. В пиаровском плане он на коне. Ведь белорусский правитель в последнее время явно болезненно переживал, что его трактуют как марионетку Владимира Путин а. Так вот смотрите: „младший брат“, считай, спас кремлевского властителя в аховой для него ситуации.

Пока непонятно, как именно и с кем Пригожин уйдет в Беларусь. По его собственным словам, вагнеровцы уходят „в обратном направлении в полевые лагеря“. В любом случае прибытие столь скандальной и непредсказуемой фигуры в Беларусь, даже с небольшой свитой — еще тот подарочек. Хотя иные обозреватели прогнозируют, что бывший „повар Путина“ на пару с белорусским вождем может заварить вполне себе интересный бизнес где-нибудь в Африке.

Но ведь и в России на самом деле ничего не рассосалось. Мятежный предводитель „Вагнера“ в эмоциональном порыве сказал много правды про патологическую алчность и бездарность путинской камарильи, надуманные причины вторжения в Украину. О многом говорит и то, что вагнеровцы легко взяли Ростов, как нож сквозь масло шли на Москву, из которой кое-кто, похоже, уже улепетывал на спецбортах и бизнес-джетах.

Мир увидел, что на самом деле российская власть весьма уязвима. Крики ростовской толпы „Вагнер — сила!“ — яркий штрих к состоянию умов как минимум части „глубинного народа“. Явно не в восторге от нынешней политики Кремля и кое-кто из больших шишек.

Так что этот поход пригожинцев на Москву — возможно, только прелюдия к грядущим внутрироссийским катаклизмам. Неудачные войны не раз приводили к политическим потрясениям в империи. И отдельная интрига — кто на самом деле мог стоять за бунтом Пригожина?

Российская смута может открыть окно для перемен в Беларуси

Триумф же Лукашенко — чисто тактический. На самом деле его перспективы не улучшились. Отдельная тема — как он будет разбираться с Пригожиным, который может оказаться для его режима этаким троянским конем.

Но главное состоит в том, что бунт бывшего „повара Путина“ показал, насколько прогнила и разложилась вся путинская система. Ее с большой вероятностью будет колбасить еще не так, тем более что перспектив победного завершения „спецоперации“ не просматривается.