Правда ли, что премьер-министр Люксембурга на саммите жестом призвал Зеленского замолчать?

Информационные сообщения о жесте Беттеля появились в российских СМИ 2 июня, на следующий день после встречи премьер-министра Люксембурга и президента Украины на саммите в Молдове. 3 июня новость подхватило большинство прокремлёвских медиа: РИА „Новости“, НТВ, „Российская газета», Lenta.ru, „Газета.ru», RT и многие другие. Написали об этом и многие Telegram-каналы, например „Путин в Telegram» (242 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Пул N3» (203 000), „Осташко! Важное» (118 000). В этих публикациях утверждалось, что Беттель показал Зеленскому характерный жест, изобразив рукой открывающийся и закрывающийся рот. В подтверждение этому, как правило, размещалось видео со встречи.

Встреча Зеленского и Беттеля произошла 1 июня, в замке Мими в молдавском селе Бульбоака. В эти дни там проходил саммит Европейского политического сообщества — мероприятие, в котором приняли участие лидеры 45 стран. Именно там и был снят распространяемый фрагмент видео. На записи видно, что рядом с Зеленским и Беттелем находятся президент Сербии Александр Вучич, президент Швейцарии Ален Берсе и президент Черногории Яков Милатович.

В официальное протокольное видео, размещённое на сайте Совета ЕС и снятое сразу после церемонии официального фотографирования, вошёл лишь первый эпизод общения Вучича, Зеленского и Беттеля. Полный вариант есть у агентства Associated Press. Сначала Беттель подводит Зеленского к Вучичу и другим лидерам, которым президент Украины жмёт руки (1:50), затем обращается к Зеленскому и показывает пальцем на президента Сербии (2:12), после этого Зеленский что-то говорит Вучичу, а потом прижимает руку к сердцу (2:31).

Вслед за этим Зеленский кивает, и группа политиков идёт к месту проведения переговоров. Зеленский чуть правее идёт впереди, Беттель — рядом с Вучичем. Именно в этот момент премьер-министр Люксембурга обращается к Вучичу и Зеленскому и делает тот самый жест рукой: у AP он снят с другого ракурса.