Правда ли, что премьер-министр Люксембурга на саммите жестом призвал Зеленского замолчать?
В начале июня 2023 года российские СМИ и Telegram-каналы написали, что президента Украины унизили: якобы глава правительства Люксембурга Ксавье Беттель в ходе международного форума показал пальцами, что Зеленскому следует замолчать. Мы решили проверить, так ли это.
Информационные сообщения о жесте Беттеля появились в российских СМИ 2 июня, на следующий день после встречи премьер-министра Люксембурга и президента Украины на саммите в Молдове. 3 июня новость подхватило большинство прокремлёвских медиа: РИА „Новости“, НТВ, „Российская газета», Lenta.ru, „Газета.ru», RT и многие другие. Написали об этом и многие Telegram-каналы, например „Путин в Telegram» (242 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Пул N3» (203 000), „Осташко! Важное» (118 000). В этих публикациях утверждалось, что Беттель показал Зеленскому характерный жест, изобразив рукой открывающийся и закрывающийся рот. В подтверждение этому, как правило, размещалось видео со встречи.
Встреча Зеленского и Беттеля произошла 1 июня, в замке Мими в молдавском селе Бульбоака. В эти дни там проходил саммит Европейского политического сообщества — мероприятие, в котором приняли участие лидеры 45 стран. Именно там и был снят распространяемый фрагмент видео. На записи видно, что рядом с Зеленским и Беттелем находятся президент Сербии Александр Вучич, президент Швейцарии Ален Берсе и президент Черногории Яков Милатович.
В официальное протокольное видео, размещённое на сайте Совета ЕС и снятое сразу после церемонии официального фотографирования, вошёл лишь первый эпизод общения Вучича, Зеленского и Беттеля. Полный вариант есть у агентства Associated Press. Сначала Беттель подводит Зеленского к Вучичу и другим лидерам, которым президент Украины жмёт руки (1:50), затем обращается к Зеленскому и показывает пальцем на президента Сербии (2:12), после этого Зеленский что-то говорит Вучичу, а потом прижимает руку к сердцу (2:31).
Вслед за этим Зеленский кивает, и группа политиков идёт к месту проведения переговоров. Зеленский чуть правее идёт впереди, Беттель — рядом с Вучичем. Именно в этот момент премьер-министр Люксембурга обращается к Вучичу и Зеленскому и делает тот самый жест рукой: у AP он снят с другого ракурса.
Президент Сербии считается пророссийским политиком. Например, в апреле на пресс-конференции Вучич заявил, что сторонники Украины и Запада предлагают ему испортить отношения с Владимиром Путиным. Кроме того, он сказал, что Сербия не собирается поставлять Украине оружие. Также Сербия не стала присоединяться к санкциям, введённым против России после полномасштабного вторжения в Украину.
Именно в этом контексте и произошла встреча Вучича и Зеленского в Молдове. После того как новость об „унизительном жесте“ Беттеля была опубликована российскими СМИ, люксембургское издание Tageblatt обратилось за разъяснениями в пресс-службу премьер-министра страны. Беттель ответил сам: он категорически отверг предположение об оскорбительном жесте и объяснил, что в этот момент говорил Вучичу и Зеленскому о том, „как важно говорить не друг о друге, а друг с другом“.
Содержание разговора с Беттелем и Зеленским подтверждает и Александр Вучич. На следующий день после саммита в Молдове он рассказал об этой встрече в эфире сербского телеканала TV Prva. „Почему бы мне не пожать руку президенту большой страны, которая не признала Косово и не сделала ничего плохого Сербии“, — сказал Вучич. Сербский президент также отметил, что Зеленский не стал говорить о санкциях против России: „Мы встретились впервые, почему он вдруг должен во втором же предложении говорить о санкциях?“
Судя по заявлениям премьер-министра Люксембурга и президента Сербии, трактовка жеста Ксавье Беттеля как призыва замолчать, адресованного Зеленскому, никаким образом не соответствует контексту встречи в Молдове. Это был первый разговор лидеров Сербии и Украины, которым остался доволен даже пророссийский политик Александр Вучич. Представленное Беттелем объяснение жеста как призыва больше говорить друг с другом гораздо более вероятно, чем упомянутая в российских СМИ интерпретация.
Итог: Скорее всего, неправда