25.06.2023, 19:15
ИНТЕРВЬЮ RUSDELFI | Редактор белорусского сайта: Лукашенко был нужен, чтобы предложить Пригожину какой-то вариант выхода из России. Народ Беларуси в ужасе
ФОТО: | http://www.globallookpress.com
Какова роль Александра Лукашенко в завершении мятежа Пригожина, почему взбунтовался руководитель ЧВК „Вагнер“ и как реагирует народ в Беларуси на договоренность своего президента принять российскую частную военную компанию у себя с учетом, что в стране запрещены даже частные охранные компании, рассказала порталу RusDelfi Наталья Радина, главный редактор белорусского сайта „Хартия 97“.