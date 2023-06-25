Эстонские лучники завоевали золотые медали на Европейских играх

Лизелль и Робин Яэтма победили Францию ​​​​со счетом 159:156 в четвертьфинале, установив с этим результатом рекорд Европейских игр. В полуфинале они благодаря перестрелке одолели сборную Турции, так как основной поединок закончился со счетом 159:159

Финал против Дании закончился со счетом 156:156, и все снова решилось в перестрелке, где Робин Яэтма вновь был предельно уверен в напряженной ситуации, попав сразу в десятку. „Очень сложно подготовиться к таким моментам, потому что на тренировках нет давления. Вы можете ощутить это только на соревнованиях и набираться опыта снова и снова. Сегодня мы стреляли очень хорошо“, — сказал Робин Яэтма.

И Лизелль, и Робин Яэтма подтвердили, что выиграть медаль Европейских игр, а тем более золотую, было очень сложно, потому что там собрались лучшие лучники Европы. „Мы знали, что все поединки будут тяжелыми. Мы хотели сделать все возможное, но я не думала о золоте“, — сказала Лизелль Яэтма. „Я знаю, что мы с Лизелль можем выиграть каждый поединок, если будем хорошо стрелять. Мы так и сделали, но завоевать медаль все равно было сложно. Тем более, что в начале ты побил рекорд Эстонии, рекорд Европы, а потом понимаешь, что в следующем поединке нужно стрелять снова, и, наконец, мы смогли завоевать золото – это все равно очень здорово“.

После церемонии награждения Робин Яэтма сегодня также будет соревноваться в одиночной стрельбе из блочного лука, где встретится с недавно побежденным им датским лучником Матиасом Фуллертоном. „Он мой хороший друг, мы хорошо ладим. Мы много с ним соревновались, наши последние поединки сводились к серии перестрелок. То же самое, скорее всего, произойдет и сегодня“, — сказал Яэтма. Лизелль Яэтма продолжит индивидуальное выступление в среду.

Это вторая медаль Эстонии на Европейских играх, ранее серебро завоевал барьерист Расмус Мяги.

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