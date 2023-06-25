Спортсмены России и Беларуси теперь не смогут участвовать в турнирах Европейской конфедерации фехтования

Предложение приостановить членство РФ и Беларуси принадлежит Федерации фехтования Украины. Его поддержало большинство из 43 стран-членов конфедерации. В то же время фехтовальщики из России и Беларуси могут участвовать в нейтральном статусе в турнирах Международной федерации фехтования (FIE).

После отстранения от европейских первенств спортсменов двух стран FIE в срочном порядке перенесла из Польши в Болгарию отдельные европейские турниры, имеющие важное значение для квалификации на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В то же время командный европейский чемпионат начнется, как и запланировано, 29 июня в Кракове, поскольку по рекомендации Международного олимпийского комитета российские и белорусские сборные принципиально не допускаются до участия в состязаниях. На европейских чемпионатах россияне и белорусы полностью отстранены от участия во всех видах спорта.



