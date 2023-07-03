ВИДЕО | Как быстро и без стресса проехать из одного конца Таллинна в другой по Зеленому коридору
Для того чтобы подышать свежим воздухом и насладиться природой, мы не должны всегда уезжать за город, в Таллинне есть прекрасные доступные альтернативы. Чем уже сейчас интересны соединяющий разные районы города Линейный парк Путукавяйл, или Зеленый коридор, и Глинтовый парк, а также как они будут развиваться в ближайшем будущем – обсуждают в студии ведущий „Народного Радио“ Борис Горский и урбанист, руководитель городского огородничества в Таллинне, амбассадор Зеленой столицы Мария Дерлыш.
Линейный парк, он же Зеленый коридор, он же Putukaväil – настоящая альтернатива походу в лес, и это масштабный проект, соединяющий шесть районов Таллинна из восьми. Так, если работаешь, допустим, в центре города, то всегда есть возможность сбросить стресс – по Линейному парку прогуляться или прокатиться до дома. Уже сейчас проложены велосипедные дорожки, и можно запросто быстро проехать на велосипеде или самокате, скажем, из конца Астангу или из Ласнамяэ в центр города – и потратить минимум времени на дорогу. В центре города, где много асфальта, озеленение осуществляется зачастую контейнерными решениями – как, например, сейчас на Ратушной площади.
И, безусловно, Линейный парк – это еще и природный коридор, по которому могут передвигаться и насекомые, опылители, важные для природы и для человека. „Сегодня, когда мы создаем общественное природное пространство, мы минимально вмешиваемся в то, что есть, – говорит Мария Дерлыш. – По данным разных исследований мы видим, что у нас есть много разных насекомых, бабочек, редких именно для города, есть разные пространства, разные экосистемы, все это привлекает живность, и чтобы эта живность сохранялась и у нас был очень разносторонний город, это все оставляется максимально нетронутым“.
В планах развития Зеленого коридора – делать комфортными и доступными прогулки по парку для разных возрастных групп. Будут появляться детские площадки, скамейки, урны, освещение – минимальные базовые вещи.
„Глинтовый парк – это символ Ласнамяэ, мы видим его со стороны Пирита, со стороны Маарьямяэ, – продолжает Мария Дерлыш. – По нему можно прогуляться уже сейчас, но пока это такая народная тропа, она будет благоустраиваться. Глинтовый парк будет готов к 2035 году, он начинается от Иру и доходит до Сикупилли, до Тартуского шоссе. По Глинтовому парку можно приятно дойти или доехать до центра города“.
Вплетается в Линейный парк и городское огородничество. Всего в Таллинне сейчас 33 общественных огорода, они становятся все популярнее. „Один из них – Пельгуаэд рядом с Эхтеской гуманитарной гимназией, – рассказывает Мария Дерлыш. – В планах расширить его, он будет самым современным огородом Таллинна. Там будет вся нужная инфраструктура – удобный доступ к воде для полива, контейнер для хранения всех необходимых вещей, небольшая сцена. Будем тестировать возможность выращивать не только в высоких ящиках-грядках, но и на участках-грядках размером метр на десять метров. Надо иметь в виду, что общественный огород в городе – это прежде всего процесс, приятное времяпрепровождение, а если получишь урожай – это бонус“.
Все подробности в видео.
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