ВИДЕО | Как быстро и без стресса проехать из одного конца Таллинна в другой по Зеленому коридору

Линейный парк, он же Зеленый коридор, он же Putukaväil – настоящая альтернатива походу в лес, и это масштабный проект, соединяющий шесть районов Таллинна из восьми. Так, если работаешь, допустим, в центре города, то всегда есть возможность сбросить стресс – по Линейному парку прогуляться или прокатиться до дома. Уже сейчас проложены велосипедные дорожки, и можно запросто быстро проехать на велосипеде или самокате, скажем, из конца Астангу или из Ласнамяэ в центр города – и потратить минимум времени на дорогу. В центре города, где много асфальта, озеленение осуществляется зачастую контейнерными решениями – как, например, сейчас на Ратушной площади.

И, безусловно, Линейный парк – это еще и природный коридор, по которому могут передвигаться и насекомые, опылители, важные для природы и для человека. „Сегодня, когда мы создаем общественное природное пространство, мы минимально вмешиваемся в то, что есть, – говорит Мария Дерлыш. – По данным разных исследований мы видим, что у нас есть много разных насекомых, бабочек, редких именно для города, есть разные пространства, разные экосистемы, все это привлекает живность, и чтобы эта живность сохранялась и у нас был очень разносторонний город, это все оставляется максимально нетронутым“.

В планах развития Зеленого коридора – делать комфортными и доступными прогулки по парку для разных возрастных групп. Будут появляться детские площадки, скамейки, урны, освещение – минимальные базовые вещи.

„Глинтовый парк – это символ Ласнамяэ, мы видим его со стороны Пирита, со стороны Маарьямяэ, – продолжает Мария Дерлыш. – По нему можно прогуляться уже сейчас, но пока это такая народная тропа, она будет благоустраиваться. Глинтовый парк будет готов к 2035 году, он начинается от Иру и доходит до Сикупилли, до Тартуского шоссе. По Глинтовому парку можно приятно дойти или доехать до центра города“.