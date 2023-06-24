Пригожин согласился остановить наступление на Москву. Но ведь его уже обвинили в вооруженном мятеже. Что грозит основателю ЧВК Вагнера по закону?

Оправдание мятежа в интернете и СМИ — отягчающее обстоятельство. „Обычное“ оправдание в офлайне может обернуться лишением свободы на срок до пяти лет, но оправдание в интернете — уже до семи.

Да, это та же статья 205. И наказывать за оправдание вооруженного мятежа могут так же, как и за публичное оправдание терроризма. То есть даже за отдельные посты и одобрительные комментарии к фотографиям.

А „оправдание терроризма“ в статье о публичных призывах тоже относится к мятежу?

Максимальное наказание за призыв к вооруженному мятежу — семь лет лишения свободы. Организация же вооруженного мятежа карается в диапазоне от 12 до 20 лет лишения свободы.

Да. В Уголовном кодексе есть статья 205² „Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма“. Термин „террористическая деятельность“ в этой статье имеет расширенное определение. Помимо прочего, он включает в себя совершение преступления, предусмотренного статьей 279 УК РФ „Вооруженный мятеж“.

В заявлениях спецслужбы и надзорного ведомства возникло, таким образом, противоречие: призыв к вооруженному мятежу и его организация — это две разные статьи Уголовного кодекса РФ.

Однако к этому моменту ФСБ уже возбудила уголовное дело „по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Евгения Пригожина“ и попросила бойцов ЧВК „не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию“. А Генеральная прокуратура заявила, что следственное управление ФСБ возбудило дело против Пригожина „по факту организации вооруженного мятежа“.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил Минобороны России в целенаправленном нанесении удара по лагерю наемников. Подконтрольные ему бойцы отправились „разбираться, почему в стране творится беспредел“. Следующим утром вагнеровцы взяли под контроль Ростов-на-Дону и отправились колонной на Москву. Но уже вечером 24 июня Пригожин остановил наступление на столицу и объявил о возвращении бойцов в места дислокации их соединений.

Что вообще в УК понимается под мятежом?

Мятеж — это вооруженное выступление или восстание против действующей власти. Но исследователи права отмечают, что в описании состава этого преступления в Уголовном кодексе есть несколько проблем. Вот как звучит сама статья УК:

Статья 279. Вооруженный мятеж

Организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации либо нарушения территориальной целостности Российской Федерации

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

То есть в отличие от, например, участия в диверсионном сообществе (статья 281³) или участия в деятельности преступного сообщества (статья 210), по этой статье человека можно наказывать не за любое, а только за активное участие в вооруженном мятеже. Однако чем оно отличается от неактивного, совершенно непонятно.

Но с Пригожиным же все просто — он ведь организатор?

С одной стороны, да — он действительно организатор выступления наемников. С другой — Пригожин пока не призывал ни к нарушению территориальной целостности страны, ни к свержению или насильственному изменению конституционного строя. Он лишь выражал желание поквитаться с руководителями Минобороны РФ. А в таких действиях еще надо найти состав преступления статьи 279.

Исследователи права также указывают, что вооруженный мятеж пересекается с другими статьями по составу преступления. Например, мятеж называют частным случаем статьи „Насильственный захват власти или ее насильственное удержание“ (статья 278). А участников вооруженного мятежа можно одновременно обвинить и в участии в деятельности террористической организации (статья 205⁴), и в участии в незаконном вооруженном формировании (статья 208).