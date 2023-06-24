Пригожин согласился остановить наступление на Москву. Но ведь его уже обвинили в вооруженном мятеже. Что грозит основателю ЧВК Вагнера по закону?
Что случилось?
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил Минобороны России в целенаправленном нанесении удара по лагерю наемников. Подконтрольные ему бойцы отправились „разбираться, почему в стране творится беспредел“. Следующим утром вагнеровцы взяли под контроль Ростов-на-Дону и отправились колонной на Москву. Но уже вечером 24 июня Пригожин остановил наступление на столицу и объявил о возвращении бойцов в места дислокации их соединений.
Однако к этому моменту ФСБ уже возбудила уголовное дело „по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Евгения Пригожина“ и попросила бойцов ЧВК „не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию“. А Генеральная прокуратура заявила, что следственное управление ФСБ возбудило дело против Пригожина „по факту организации вооруженного мятежа“.
В заявлениях спецслужбы и надзорного ведомства возникло, таким образом, противоречие: призыв к вооруженному мятежу и его организация — это две разные статьи Уголовного кодекса РФ.
Призыв к мятежу — отдельное преступление?
Да. В Уголовном кодексе есть статья 205² „Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма“. Термин „террористическая деятельность“ в этой статье имеет расширенное определение. Помимо прочего, он включает в себя совершение преступления, предусмотренного статьей 279 УК РФ „Вооруженный мятеж“.
Максимальное наказание за призыв к вооруженному мятежу — семь лет лишения свободы. Организация же вооруженного мятежа карается в диапазоне от 12 до 20 лет лишения свободы.
А „оправдание терроризма“ в статье о публичных призывах тоже относится к мятежу?
Да, это та же статья 205. И наказывать за оправдание вооруженного мятежа могут так же, как и за публичное оправдание терроризма. То есть даже за отдельные посты и одобрительные комментарии к фотографиям.
Оправдание мятежа в интернете и СМИ — отягчающее обстоятельство. „Обычное“ оправдание в офлайне может обернуться лишением свободы на срок до пяти лет, но оправдание в интернете — уже до семи.
Что вообще в УК понимается под мятежом?
Мятеж — это вооруженное выступление или восстание против действующей власти. Но исследователи права отмечают, что в описании состава этого преступления в Уголовном кодексе есть несколько проблем. Вот как звучит сама статья УК:
Статья 279. Вооруженный мятеж
Организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации либо нарушения территориальной целостности Российской Федерации
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.
То есть в отличие от, например, участия в диверсионном сообществе (статья 281³) или участия в деятельности преступного сообщества (статья 210), по этой статье человека можно наказывать не за любое, а только за активное участие в вооруженном мятеже. Однако чем оно отличается от неактивного, совершенно непонятно.
Но с Пригожиным же все просто — он ведь организатор?
С одной стороны, да — он действительно организатор выступления наемников. С другой — Пригожин пока не призывал ни к нарушению территориальной целостности страны, ни к свержению или насильственному изменению конституционного строя. Он лишь выражал желание поквитаться с руководителями Минобороны РФ. А в таких действиях еще надо найти состав преступления статьи 279.
Исследователи права также указывают, что вооруженный мятеж пересекается с другими статьями по составу преступления. Например, мятеж называют частным случаем статьи „Насильственный захват власти или ее насильственное удержание“ (статья 278). А участников вооруженного мятежа можно одновременно обвинить и в участии в деятельности террористической организации (статья 205⁴), и в участии в незаконном вооруженном формировании (статья 208).
Более того, в судебной практике отсутствуют обвинительные приговоры, когда осужденных признавали виновными только в совершении вооруженного мятежа. Чаще им инкриминировали много разных сопутствующих составов преступлений.
То есть кого-то уже судили за вооруженный мятеж?
Редко, но да. Согласно статистике судебного департамента при Верховном суде РФ, статья 279 УК РФ не применялась с 2015 года.
Самым известным делом о вооруженным мятеже был суд над отставным полковником ГРУ Владимиром Квачковым. Сначала его дважды оправдали присяжные по делу о покушении на Анатолия Чубайса. А в конце 2010 года, сразу после утверждения Верховным судом второго оправдательного приговора, Квачкова задержали и обвинили в покушении на организацию мятежа и содействии террористической деятельности. Под суд пошли и некоторые соратники Квачкова по организации под названием „Народное ополчение имени Минина и Пожарского“. По мнению следствия, полковник и его сторонники готовили мятеж в нескольких городах России. Начаться восстание, как утверждалось, должно было в Коврове, после чего мятежники якобы собирались отправиться в вооруженный поход на Москву.
А в 2014 году в Кабардино-Балкарии осудили сразу 57 участников нападения на Нальчик, организованного в 2005-м. Их признали виновными в совершении ряда преступлений, в том числе в террористическом акте и активном участии в вооруженном мятеже. В марте 2008 года Верховный суд республики даже разрешил рассмотрение дел „мятежников“ судом присяжных, но в итоге их все же судила коллегия профессиональных судей.
А почему не присяжные? Разве они не могут судить обвиняемых в мятеже?
Теперь уже нет. В декабре 2008 года в Уголовно-процессуальный кодекс внесли изменения — и из компетенции судов присяжных изъяли дела о терроризме, вооруженном мятеже, диверсиях и массовых беспорядках. В апреле 2010-го Конституционный суд признал это ограничение оправданным.
У мятежа есть срок давности?
Нет. Преступления, предусмотренные статьей 279 и совершенные после 2014 года, не имеют срока давности. Раньше он составлял максимальные 15 лет и применялся в реальных делах. Например, в 2019-м одного из боевиков, участвовавших во второй чеченской войне, осудили по статьям „Бандитизм“ и „Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов“, но освободили от наказания по статье „Вооруженный мятеж“ из-за истечения срока давности.
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