Как „повар Путина“ и шеф ЧВК „Вагнер“ стал мятежником

Кто такой Евгений Пригожин? Ответ на этот вопрос в последние годы менялся все быстрее: сначала счет шел на месяцы, сегодня - буквально на считанные часы и минуты. Осужденный преступник в молодости, затем успешный питерский ресторатор, лично обслуживавший встречу президентов РФ и США, владелец самой крупной частной военной компании в стране и „фабрики троллей“ и наконец тот, кто бросил вызов военному руководству России и лично - Владимиру Путину. Как Пригожин пришел к полноценному вооруженному мятежу?

Питерский бизнесмен с хот-догами, создатель первой ЧВК в России

У 62-летнего Евгения Пригожина уже в молодости были серьезные проблемы с законом: он дважды судим. Первый раз - условно, второй раз в возрасте 20 лет Пригожин был приговорен к 13-летнему тюремному сроку за мошенничество, кражу, разбой и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Еще в СССР он отсидел в общей сложности порядка 9 лет, выйдя на свободу в 1990 году. В перестройку в родном Ленинграде-Санкт-Петербурге Пригожин начал заниматься бизнесом по продаже хот-догов, затем - открывать элитные рестораны. Известность он получил в 2002 году, когда его заведение New Island в Санкт-Петербурге выбрал российский президент Владимир Путин для встречи с тогдашним главой администрации США Джорджем Бушем-младшим.

Контакты с властями у бизнесмена постепенно расширялись: его группа компаний „Конкорд“ стала заниматься организацией питания школ, а также личного состава Минобороны РФ и высших должностных лиц страны. За это Пригожина прозвали „поваром Путина“. В конце нулевых годов в российском оборонном ведомстве возникла идея создания частной военной компании, организовать которую предложили именно Пригожину. К такому выводу пришло в своем расследовании издание The Bell, сославшись на источники в российском Минобороны.