ВИДЕО | Футболист сборной Эстонии забил шикарный гол в матче чемпионата Ирландии

Поом забил во вчерашней игре против „Богемиан“ на 54-й минуте, отправив мяч в ворота красивым дальним ударом.

Гол игрока сборной Эстонии вывел „Роверс“ вперед со счетом 2:0, но „Богемианцы“, играя дома, сумели в концовке сравнять счет в матче 2:2.

„Роверс“ продолжает лидировать в чемпионате Ирландии и теперь опережает „Дерри Сити“ на четыре очка. „Богемианцы“, занимающие четвертое место, отстают на восемь очков, сыграв на одну игру меньше.

„Слайго Роверс“, домашний клуб Франка Лийвака и Богдана Ващука (игроки сборной Эстонии), уступил клубу красных фонарей из Дублина „ЮКД“ со счетом 1:2. Лийвак вышел на замену на 60-й минуте, Ващук в заявку на игру не попал.

„Слайго Роверс“ занимает 8-е место в турнире из 10 клубов.

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