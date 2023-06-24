Цахкна: мы внимательно следим за тем, что происходит в России

Министерство иностранных дел повторяет: мы рекомендуем не ездить в Россию без крайней необходимости. Граждан Эстонии, временно пребывающих в России, министерство иностранных дел просит по возможности вернуться в Эстонию, а также зарегистрировать свое пребывание в России на странице Reisi Targalt: https://reisitargalt.vm.ee/ .