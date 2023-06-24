24.06.2023, 11:19
Цахкна: мы внимательно следим за тем, что происходит в России(19)
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, Эстония пристально следит за развитием событий в России. „Мы в курсе событий, внимательно следим за ними и постоянно обмениваемся информацией с нашими союзниками“.
Министерство иностранных дел повторяет: мы рекомендуем не ездить в Россию без крайней необходимости. Граждан Эстонии, временно пребывающих в России, министерство иностранных дел просит по возможности вернуться в Эстонию, а также зарегистрировать свое пребывание в России на странице Reisi Targalt: https://reisitargalt.vm.ee/.
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