ОНЛАЙН-БЛОГ | Евгений Пригожин около суток не выходит на связь

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Близкие к Кремлю источники „Медузы“ на заявления Пригожина отреагировали в основном нецензурно, сообщает Meduza.

„Понятно, что с АП [администрацией президента РФ] он ничего такого не согласовывал. Президент сейчас доверяет руководству министерства обороны, контрнаступление [Украины] оказалось не такой грозной штукой. Во всяком случае, наружу транслируется так. Координируется ли Пригожин с какой-то силовой структурой либо лично с Путиным для каких-то неожиданных шагов, я не знаю“, — говорит один из собеседников, близких к администрации президента.

Другой источник полагает, что Пригожин „может блефовать“, а его воинственные рассуждения не приведут ни к каким реальным действиям: „У него сорвало крышу. Он делает [такие] заявления, а у системного человека даже мыслей таких не должно появляться“.

При этом собеседник оговаривается, что Пригожин „непредсказуем и малоуправляем“ и просчитать его дальнейшие шаги фактически невозможно: „Если он не блефует, разбираться будут силовики“.

Источник „Медузы“ в одном из провластных СМИ отметил, что пока его издание получило от АП „рекомендацию“ распространять только официальную позицию министерства обороны. Эту информацию подтвердил собеседник в одном из государственных СМИ.

На улицах Ростова-на-Дону военная техника.

Около часа ночи МСК правительственный чиновник рассказал изданию The Moscow Times, что в сторону Ростова-на-Дону ещё несколько часов назад вылетели десятки бортов с отрядами спецназначения.

Военную технику также заметили у здания Госдумы в Москве.

На данный момент нет никаких свидетельств того, что Пригожин действительно куда-то ведет своих наемников, тем не менее генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела против Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.

С призывом остановиться выступил также бывший командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин: