ОНЛАЙН-БЛОГ | Евгений Пригожин около суток не выходит на связь
Глава ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин вечером 23 июня объявил „марш справедливости“ с целью дойти до Москвы. 24 июня его бойцы зашли в Ростов, затем двинулись в сторону столицы России. Затем „марш“ остановился, солдатам оставалось 200 км до Москвы. После переговоров с Александром Лукашенко к вечеру Пригожин вывел войска из Ростов-на-Дону, а Дмитрий Песков рассказал о будущем отъезде Пригожина в Беларусь.
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Близкие к Кремлю источники „Медузы“ на заявления Пригожина отреагировали в основном нецензурно, сообщает Meduza.
„Понятно, что с АП [администрацией президента РФ] он ничего такого не согласовывал. Президент сейчас доверяет руководству министерства обороны, контрнаступление [Украины] оказалось не такой грозной штукой. Во всяком случае, наружу транслируется так. Координируется ли Пригожин с какой-то силовой структурой либо лично с Путиным для каких-то неожиданных шагов, я не знаю“, — говорит один из собеседников, близких к администрации президента.
Другой источник полагает, что Пригожин „может блефовать“, а его воинственные рассуждения не приведут ни к каким реальным действиям: „У него сорвало крышу. Он делает [такие] заявления, а у системного человека даже мыслей таких не должно появляться“.
При этом собеседник оговаривается, что Пригожин „непредсказуем и малоуправляем“ и просчитать его дальнейшие шаги фактически невозможно: „Если он не блефует, разбираться будут силовики“.
Источник „Медузы“ в одном из провластных СМИ отметил, что пока его издание получило от АП „рекомендацию“ распространять только официальную позицию министерства обороны. Эту информацию подтвердил собеседник в одном из государственных СМИ.
На улицах Ростова-на-Дону военная техника.
Около часа ночи МСК правительственный чиновник рассказал изданию The Moscow Times, что в сторону Ростова-на-Дону ещё несколько часов назад вылетели десятки бортов с отрядами спецназначения.
Военную технику также заметили у здания Госдумы в Москве.
На данный момент нет никаких свидетельств того, что Пригожин действительно куда-то ведет своих наемников, тем не менее генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела против Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.
С призывом остановиться выступил также бывший командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин:
„Я призываю остановиться! Противник только и ждет, пока у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время. Пока не поздно нужно и необходимо это сделать - подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента РФ“.
В ФСБ призвала бойцов ЧВК „Вагнер“ не выполнять преступные приказы и принять меры по задержанию Пригожина.
„Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию“, - цитирует обращение ФСБ издание РБК.
Обращение еще одного генерала к ЧВК „Вагнер“ - Владимира Алексеева.
23 июня с 18:00 - 19:00 Евгений Пригожин находился в Петербурге, сообщает петербургское издание „Фонтанка“, ссылаясь на свои источники.
В Москве усилены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры — сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
„Первый канал“ анонсировал экстренный выпуск новостей.
Алексей Венедиктов* предположил, что Пригожин мог заранее узнать о готовящемся отстранении или задержании По мнению журналиста, именно это спровоцировало резкую реакцию: „Предположу. Пригожин заранее узнает о своем отстранении/задержании или о возможном расформировании/переподчинении Вагнера. Возможно, этот слух был специально до него доведен с целью вызвать резкую реакцию (что и получилось). Не сумев дозвониться до Путина, решил сыграть на опережение прежде всего через свою фабрику троллей путем заявлений. Ну а его противникам только это и надо было — доложили наверх. Смотрим дальше“.
Колонны вагнеровцев длиной в десятки километров едут через КПП Новошахтинск и Волошино (Ростовская область), военная полиция и пограничники не препятствуют движению, утверждает „РИА ФАН“ — пригожинское „СМИ“.
В апреле, задолго до происходящих событий, британский политолог и специалист по России Марк Галеотти в своем подкасте о российских ЧВК (не только о „Вагнере“) подробно разбирал вопрос о том, может ли Пригожин устроить какой-то переворот (спекуляций о такой возможности уже тогда было достаточно). Ответ на этот вопрос он давал отрицательный: во-первых, в Москве и вокруг нее расквартированы многочисленные и хорошо вооруженные формирования, причем, что важно, подчиненные разным ведомствам: Таманская и Кантемировская дивизия Минобороны, дивизия имени Дзержинского Росгвардии, многочисленные силы ФСО, ФСБ и МВД. Это специально делалось, чтобы максимально исключить попытки переворота, причем еще до Путина.
Тем временем российские провайдеры начали блокировку Гугл-новостей, пишут „Важные истории“.
В 1.30 МСК начался экстренный выпуск Первого канала, в котором ведущая Екатерина Андреева заявила, что видео о якобы ударе Минобороны РФ по тыловым частям ЧВК Вагнера имеет признаки постановки.
После угроз со стороны основателя „ЧВК Вагнера“ Евгения Пригожина официальные лица США внимательно следят за ситуацией в России, сообщает CNN.
Около двух часов ночи по московскому времени Пригожин выпустил новое сообщение. Уверяет, что вагнеровцы „входят в Ростов“, а пограничники „обнимаются с бойцами». Никаких фото или видео объятий нет. „Шойгу убивает детей - мы нет“, - добавил руководитель „Вагнера“.
Движение автомобилей перекрыто по трассе М-4 „Дон“ в сторону Аксая на выезде из Ростова-на-Дону, передает ТАСС.
Генпрокурор Игорь Краснов доложил Владимиру Путину о возбуждении уголовного дела против Евгения Пригожина, заявил пресс-секретарь президента РФ.
В США о ситуации (которая пока в основном состоит из голосовых сообщений Пригожина) проинформировали Джо Байдена. CNN со ссылкой на источники пишет, что официальные лица США считают, что нынешние заявления Пригожина — это не просто его традиционная риторика, а „нечто большее». „Это реально», — сказал один американский чиновник. Но чёткого представления о происходящем в России у Белого дома нет.
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин опубликовал видео, записанное в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
„Мы находимся в штабе. Под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром“, — говорит Пригожин на видео.
Пригожин заявил, что действия ЧВК Вагнера не препятствуют продолжению войны России с Украиной. „Проблем никаких нет, ни один офицер не оторван. Поэтому, когда вам будут рассказывать, что ЧВК Вагнера помешала работе и поэтому на фронте что-то посыпалось — на фронте посыпалось не поэтому“, — сказал Пригожин.
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин встретился в Ростове-на-Дону с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и замначальника Генштаба Владимиром Алексеевым. Это следует из видео, распространенного утром 24 июня телеграм-каналом „Разгрузка Вагнера“.
В разговоре Пригожин заявил, что пока ЧВК Вагнера не „получит“ начальника Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу, наемники будут „блокировать город Ростов“ и „идти в Москву“.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе проводят „антитеррористические мероприятия“.
В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам.
На улицах Москвы ранее появилась бронетехника. ТАСС сообщал, что в городе по тревоге поднят ОМОН, взяты под усиленную охрану органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры.
С похожим заявлением выступил глава Московской области Андрей Воробьев. „В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия“, — заявил губернатор.
Он попросил жителей „воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь, за пределы региона“.
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