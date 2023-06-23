ФСБ возбудила уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу после заявлений Пригожина о его „марше справедливости“ в России
Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил, что в связи с заявлениями основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина ФСБ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, сообщает „Медуза“.
В заявлении НАК, которое цитирует РИА Новости, говорится, что „утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований“.
„Требуем немедленно прекратить противоправные действия“, - заявил НАК.
Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников и объявил, что фактически собирается осуществить военный переворот в России - назвав его „маршем справедливости“. Минобороны РФ назвало это заявление Пригожина об ударе по лагерю наемников „информационной провокацией“.
Статья 279 УК РФ „Вооруженный мятеж“ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.