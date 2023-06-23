За рубежом
23.06.2023, 16:14

Европейский Союз ужесточил санкции в отношении России

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Маргус Цахкна
Маргус Цахкна
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

В среду, 21 июня, Европейский Союз принял новый пакет санкций для ужесточения и усиления ограничительных мер в отношении России, в том числе под ограничения попали 87 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Пакет санкций вступил в силу сегодня.

„Эстония и Европейский Союз продолжают работать над тем, чтобы санкции были максимально сильными и эффективными и затрагивали те сектора, из которых Россия получает наибольшую поддержку в финансировании своей агрессии против Украины“, – сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна. Он добавил, что разработка последнего санкционного пакета была направлена ​​на предотвращение уклонения от уже действующих санкций.

Цахкна подчеркнул, что повышение цены войны для России должно продолжаться столько, сколько это необходимо, и среди государств-единомышленников уже начались обсуждения касательно новых санкций. „Эстония и ЕС не остановятся, пока Украина не выиграет эту войну, а Россия и ее руководство не будут привлечены к ответственности за свои действия“, – отметил министр иностранных дел.

Европейский Союз 11-м санкционным пакетом, в том числе, уменьшает возможности России по обходу уже действующих санкций. По предложению Эстонии Европейский Союз ужесточил санкции на экспорт автомобилей в Россию, а также запретил экспорт в Россию пневматического и газового оружия, и другого подобного оружия. Судам, нарушившим правила нефтяного эмбарго и потолка цен, в том числе судам, отключившим систему автоматической идентификации местоположения, запрещен заход в порты ЕС. По предложению Эстонии запрет на заход в порты Финского залива распространяется и на якорные стоянки за пределами юрисдикции портов.

Впервые в качестве сдерживающей меры в пакет была включена возможность расширения запрета на вывоз товаров в третьи страны, через которые подпадающие под санкции товары, поступают в Россию. Эта мера может быть применена, когда дипломатические усилия со страной, допускающей нарушение санкций, не удались. Это позволяет, прежде всего, запретить экспорт чувствительных товаров двойного назначения и некоторых товаров, связанных с оборонной промышленностью.

В качестве важного элемента предотвращения уклонения по предложению Эстонии, Латвии, Литвы и Польши запрет на транзит через Россию в третьи страны будет также распространен на товары, которые могут быть использованы для повышения обороноспособности России, и на товары, используемые в авиации. По предложению Эстонии и других стран Балтии и Польши будут расширены санкции на дорожный транспорт, запрещая перевозку грузов в ЕС прицепами, зарегистрированными в России. Товары, которые Россия использовала в войне против Украины, в том числе электроника, полупроводники и камеры, будут добавлены в список запрещенных к экспорту.

В список ужесточившихся экспортных ограничений внесены 87 компаний оборонной промышленности, в том числе компании третьих стран, причастные к продаже беспилотников из Ирана и уклонению от санкций. Вместе с ними под санкции уже попадают почти 1800 физических и юридических лиц за подрыв территориальной целостности Украины.

С начала российской агрессии против Украины Европейский Союз постоянно ужесточал санкции против России. На сегодняшний день принято 11 санкционных пакетов, цель которых – повысить цену агрессии для России и вместе с другими внешнеполитическими мерами оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию в Украине.

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