Европейский Союз ужесточил санкции в отношении России

„Эстония и Европейский Союз продолжают работать над тем, чтобы санкции были максимально сильными и эффективными и затрагивали те сектора, из которых Россия получает наибольшую поддержку в финансировании своей агрессии против Украины“, – сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна. Он добавил, что разработка последнего санкционного пакета была направлена ​​на предотвращение уклонения от уже действующих санкций.

Цахкна подчеркнул, что повышение цены войны для России должно продолжаться столько, сколько это необходимо, и среди государств-единомышленников уже начались обсуждения касательно новых санкций. „Эстония и ЕС не остановятся, пока Украина не выиграет эту войну, а Россия и ее руководство не будут привлечены к ответственности за свои действия“, – отметил министр иностранных дел.

Европейский Союз 11-м санкционным пакетом, в том числе, уменьшает возможности России по обходу уже действующих санкций. По предложению Эстонии Европейский Союз ужесточил санкции на экспорт автомобилей в Россию, а также запретил экспорт в Россию пневматического и газового оружия, и другого подобного оружия. Судам, нарушившим правила нефтяного эмбарго и потолка цен, в том числе судам, отключившим систему автоматической идентификации местоположения, запрещен заход в порты ЕС. По предложению Эстонии запрет на заход в порты Финского залива распространяется и на якорные стоянки за пределами юрисдикции портов.

Впервые в качестве сдерживающей меры в пакет была включена возможность расширения запрета на вывоз товаров в третьи страны, через которые подпадающие под санкции товары, поступают в Россию. Эта мера может быть применена, когда дипломатические усилия со страной, допускающей нарушение санкций, не удались. Это позволяет, прежде всего, запретить экспорт чувствительных товаров двойного назначения и некоторых товаров, связанных с оборонной промышленностью.