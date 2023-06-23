Помогли ли Кохтла-Ярве сэкономить на электричестве солнечные панели на стене детского садика?

Проект, реализованный в рамках инновационного конкурса в сотрудничестве между городом Кохтла-Ярве, научным и бизнес-городском Технополь и эстонским эко-стартапом go vertic, позволил воочию увидеть возможности выработки „зеленой“ энергии.

Руководитель go vertic Кевин Куусик благодарен и городу, и Технополю, организовавшему инновационный конкурс Кохтла-Ярве, за возможность протестировать свое инновационное решение в городской среде.

По словам Куусика, работа, проделанная в рамках пилотного проекта, весьма значительна.

„Если подумать о том, какие выгодны несут инновационные решения, то я призываю к смелости смотреть в будущее, потому что на примере детского сада „Каруке“ я могу подтвердить, что стена, производящая солнечную электроэнергию, способна в будущем покрывать расходы на питание в детском саду и снизить родительские затраты на садик, которые всегда были темой для обсуждения.

Или покрыть часть потребления электроэнергии зданием. Каждый решает для себя“, — пояснил тогда Куусик.

Оправдала ли реальность ожидания от проекта? Конечно, для такого здания - часть стены с установленными панелями не может покрыть абсолютно все расходы на электричество. Впрочем, такой задачи перед координаторами проекта и остальными участниками не стояло.

Советник по развитию Кохтла-Ярве Антон Макарьев говорит, что за все время существования солнечных панелей на стене сада Каруке удалось получить 4 МВт электроэнергии, которую не пришлось покупать из сети.

„Это составляет примерно 5% от общего годового потребления электроэнергии детского сада. Если взять среднюю месячную стоимость электроэнергии за этот период, то примерная экономия города составила чуть больше 1000 евро“, - подвел итог Макарьев.