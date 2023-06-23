Помогли ли Кохтла-Ярве сэкономить на электричестве солнечные панели на стене детского садика?
Кохтла-Ярвеский детский садик „Каруке“ стал первым в Эстонии объектом, на котором установили стену, вырабатывающую электричество. Прошло полтора года с момента установки, и сейчас можно сказать, что подобное решение имеет не только эстетическое, но практическое значение.
Проект, реализованный в рамках инновационного конкурса в сотрудничестве между городом Кохтла-Ярве, научным и бизнес-городском Технополь и эстонским эко-стартапом go vertic, позволил воочию увидеть возможности выработки „зеленой“ энергии.
Руководитель go vertic Кевин Куусик благодарен и городу, и Технополю, организовавшему инновационный конкурс Кохтла-Ярве, за возможность протестировать свое инновационное решение в городской среде.
По словам Куусика, работа, проделанная в рамках пилотного проекта, весьма значительна.
„Если подумать о том, какие выгодны несут инновационные решения, то я призываю к смелости смотреть в будущее, потому что на примере детского сада „Каруке“ я могу подтвердить, что стена, производящая солнечную электроэнергию, способна в будущем покрывать расходы на питание в детском саду и снизить родительские затраты на садик, которые всегда были темой для обсуждения.
Или покрыть часть потребления электроэнергии зданием. Каждый решает для себя“, — пояснил тогда Куусик.
Оправдала ли реальность ожидания от проекта? Конечно, для такого здания - часть стены с установленными панелями не может покрыть абсолютно все расходы на электричество. Впрочем, такой задачи перед координаторами проекта и остальными участниками не стояло.
Советник по развитию Кохтла-Ярве Антон Макарьев говорит, что за все время существования солнечных панелей на стене сада Каруке удалось получить 4 МВт электроэнергии, которую не пришлось покупать из сети.
„Это составляет примерно 5% от общего годового потребления электроэнергии детского сада. Если взять среднюю месячную стоимость электроэнергии за этот период, то примерная экономия города составила чуть больше 1000 евро“, - подвел итог Макарьев.
Руководитель go vertic Кевин Куусик говорит, что для того, чтобы покрыть расходы на электричество детского сада такого размера, необходимо было бы установить около 78 кВт панелей, что стоит около 75 000 евро и требует поверхности стены 390 м2. Для детского сада „Каруке“ Кохтла-Ярве будет искать дополнительные „зеленые решения“, например, в рамках проекта „Мероприятия по адаптации к последствиям изменения климата в городе Кохтла-Ярве“, который финансируется из финансовых механизмов Европейской экономической зоны, на крыше детского сада будут установлены дополнительные солнечные панели мощностью 15 кВт. Также они будут установлены еще на 8 детских садов города и на здание городского управления. Подробнее о проекте можно прочитать здесь: greenkj.ee
Координатор проекта конкурса Умного города от Технополя Ольга Курдовская подчеркивает, что результат пилотного проекта вполне оправдал ожидания. „Панели не только украшают здание, но и реально вырабатывают электричество. Важно понимать, что это был только пилотный проект, и на стену был установлен небольшой кусочек „солнечных батарей“, поэтому та экономия, которую город получил и продолжает получать, вполне оправдывает затраченные средства. Потому что панели остаются в собственности города и будут и дальше помогать экономить“, - сказала Ольга Курдовская.
Кохтла-Ярве стал вторым городом Эстонии после столицы - Таллинна, предложившим в 2021 году свою городскую среду как площадку для реализации амбициозных инновационных решений. Менее, чем за два года проведения конкурса в Кохтла-Ярве, на конкурс было представлено порядка 40 заявок, 5 проектов получили возможность пропилотировать свои решения в городской среде: ACM Metal OÜ, Bercman Tehnologies AS, Fusebox OÜ, Solintel OÜ и Spin Invest OÜ.