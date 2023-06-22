Среди всего этого богатства не нашлось места ни одному украинцу: блогер о том, как СМИ освещают молодежный чемпионат Европы

К старту молодёжного Евро любимый The Athletic выкатил материал с довольно стандартной идеей „21 игрок Евро U-21, за которыми блаблабла“. Нестандартно там то, что среди всего этого богатства не нашлось места ни одному украинцу. При том, что в составе самый дорогой по оценке Трансфермаркта игрок турнира (назовем его Михаил М.), а также влажная мечта половины европейских грандов Анатолий Трубин, уже дебютировавшие во взрослой сборной Судаков, Ванат, Сирота и Сикан, прилично засветившиеся в еврокубках Бондаренко, Крыськив и Нещерет.



Очень удобная история, которая, думаю, ещё всплывёт у действительно серьёзных журналистов (не чета мне). Если сыграют на турнире хорошо - можно написать, что вот, конечно, все эти хвалёные СМИ всё равно продолжают смотреть на украинский футбол свысока и поверхностно. Если сыграют плохо - уместно будет написать, что не стоит задаваться и писать про самое талантливое поколение в истории украинского футбола, со стороны оно виднее, так-то.



Прошел первый тайм матча Украины с Хорватией, в заявке последней на турнире ни одного игрока с опытом игры за взрослую сборную. А тут могли быть вратарь Лабрович, защитники Станишич из „Баварии“, Сутало из загребского „Динамо“, Гвардиол из „Лейпцига“, Сушич из „Зальцбурга“, форварды Фриган и Бёле - конечно, первый вариант соблазнительнее. Но действительно опытные авторы понимают, что за Серьёзную Аналитику по этому вопросу надо будет приниматься хотя бы к перерыву третьего тура.